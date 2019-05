NAHD : Ould-Zmirli s’en va et annonce l’ouverture du capital

Le Nasr Hussein Dey devrait voir arriver une nouvelle direction sous peu. Mahfoud Ould-Zmirli, qui présidait aux destinées du club ces dernières années, a annoncé son départ et l’ouverture du capital du club dans la foulée.

Une page est tournée. Absent de la gestion des affaires courantes du club, Mahfoud Ould Zmirli a officialisé son départ définitif du club. « Je m’en vais, c’est fini. Je me suis donné à fond ces dernières années. Je suis arrivé à une étape où je ne peux plus donner plus. Le club a besoin de sang neuf, d’une nouvelle équipe dirigeante, de nouvelles idées et une nouvelle politique. Je suis rassuré de laisser un club debout », a déclaré Ould Zmirli, récemment.

Le départ définitif de Mahfoud Ould Zmirli devrait être entériné dans les prochains jours. Les dirigeants ont entamé les démarches administratives, annonce le président démissionnaire, pour l’ouverture du capital du club ; étape importante pour l’intégration d’une nouvelle équipe dirigeante. L’élection d’un nouveau président du conseil d’administration et d’une nouvelle direction est devenue une nécessité face à la vacance du poste ces dernières semaines, conséquence du retrait de Ould Zmirli des affaires courantes.

Cette situation a eu pour effet d’instaurer un climat de «congé» au sein du NAHD bien avant la fin de la saison.

«La fin de la saison est devenue trop lourde. On a du mal à motiver les joueurs et à les garder mobilisés. Depuis l’élimination en coupe de la CAF, on a eu du mal à se relever. On n’a fait que gérer et encore, ça été pénible à la longue», a déclaré l’entraîneur Lacet à la fin du match face à la JSK (défaite 2-1).

La prochaine étape devrait en principe permettre au NAHD de se redéployer et préparer la prochaine saison de bonnes dispositions.

