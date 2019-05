CAF : Ligue des champions (Finale aller) : Le WAC et l’EST se neutralisent (1-1)

La finale aller de la Ligue des champions d’Afrique qui a opposé vendredi le WA Casablanca à l’ES Tunis n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes sont reparties dos à dos à l’issue d’un match plein de rebondissements. La finale retour s’annonce indécise. Alors que les Tunisiens ont ouvert le score à la 44e minute par le biais de Coulibaly, le WAC s’est vu refuser un but au temps additionnel de la première mi-temps suite à une faute de main controversée. Néanmoins, les Diables Rouges ont réussi à revenir au score à la 79e minute, grâce à un but de Cheikh Comara.

Youcef Belaili, de l’avis de beaucoup d’observateurs, l’un des joueurs les plus dangereux côté tunisien, a été remplacé en seconde période. La finale retour, prévue vendredi prochain à Rades, s’annonce palpitante et indécise. Grâce au but marqué à l’extérieur, les Tunisois ont pris une petite option, mais cela ne veut nullement dire que les Widadis s’avouent d’ores et déjà vaincus. Loin s’en faut. Les protégés de Benzarti comptent créer l’exploit à Tunis et s’adjuger la troisième Ligue des champions de leur histoire.

Amar B.