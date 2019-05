Verts d’Europe : Brahimi vers l’Olympique de Marseille

L’international algérien Yacine Brahimi, dont le contrat avec son actuel club, le FC Porto, prend fin en juin prochain, pourrait atterrir à nouveau dans le championnat français. Plus précisément du côté de l'Olympique de Marseille, selon des informations rapportées par la presse portugaise. Brahimi ne compte pas prolonger son contrat avec le club portugais avec lequel il a manqué de justesse de remporter le titre de champion cette saison, coiffé au finish par le club rival, le Benfica Lisbonne. Tout porte à croire que l’international algérien serait sur le point de conclure son transfert chez le club phocéen après la finale de la Coupe du Portugal face au Sporting de Lisbonne, disputée hier au stade national du Jamor. Il n’y a pas que l’Olympique de Marseille qui est sur ses traces, puisque le club turc de Fenerbahçe tient aussi absolument à l’avoir dans son effectif lors dès la saison prochaine. Toutefois, c’est la piste marseillaise qui est pour le moment la plus plausible pour Yacine Brahimi. Ce dernier serait favorable à son éventuel transfert à l’OM, si les négociations entre les deux parties aboutissent à un terrain d’entente. Cela même si Fenerbahçe n’a pas encore dit son dernier mot, surtout que les responsables du club turc font du recrutement de Yacine Brahimi l’une de leurs priorités lors du mercato estival. Auteur de 10 buts cette saison, soit le 3e meilleur buteur de l'équipe cette saison, derrière Tiquinho (15 buts) et Marega (11 buts), Brahimi vient donc de jouer sa dernière saison dans le championnat portugais. Il devrait faire partie de la liste des 23 joueurs de l'équipe nationale, appelés à disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) en Egypte (21 juin-19 juillet).

Mohamed-Amine Azzouz