JS Saoura : Mustapha Djalit sera désigné manager général du club

L'attaquant du la JS Saoura, Mustapha Djalit, sera prochainement désigné manager-général du club.

"Nous allons prochainement désigner Mustapha Djalit en qualité de manager-général du club, et ce, en reconnaissance des services rendus à l’équipe.

Son expérience de footballeur à travers ce nouveau poste sera un atout pour la poursuite des efforts de développement de l’équipe et du football en général dans la Saoura, a indiqué l’homme fort du club du Sud, Mohamed Zerouati, lors d’une cérémonie d’hommage à ce joueur.

Djalit a mis officiellement fin, mardi dans la soirée, à sa carrière de footballeur à la mi-temps de la rencontre de la JSS face à l’ES Sétif (29e journée du championnat de ligue 1).

Ce talentueux attaquant, qui a rejoint le club de la Saoura en juin 2015, après avoir passé trois saisons et demie au MC Alger, s’est déclaré honoré d’avoir évolué au sein de l’équipe de la Saoura, "avec laquelle j’ai connu de grands moments de football en championnat d'Algérie et en Ligue des champions d'Afrique".