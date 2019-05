LigueS 1 et 2-Mobilis :Début de la saison 2019-2020 en août

Les championnats professionnels de la Ligue 1 et 2 Mobilis de la saison 2019-2020 reprendront les 15, 16 et 17 août prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son compte twitter. La décision a été prise lors de la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football sous la présidence de Kheireddine Zetchi, tenue jeudi au centre technique national de la FAF à Sidi Moussa. Pour mémoire, le championnat de la Ligue 1 Mobilis de la saison 2018-2019 n'est pas encore terminé et prendra fin dimanche avec le déroulement de la 30e et dernière journée qui sera décisive pour l'attribution du titre de champion que se disputent l'USM Alger (1er/50 pts) et la JS Kabylie (2e/49 pts) et pour connaître également les trois équipes qui descendront en Ligue 2 Mobilis. D'autre part, la date de la finale coupe d'Algérie 2018-2019 entre le CR Belouizdad et la JSM Bejaia n'est toujours pas fixée.