Ligue 1 (30e et dernière journée) : Une ultime journée au scénario Hitchcockien

Le baisser de rideau du championnat de Ligue 1 s'annonce pour le moins passionnant. En effet, malgré toutes les défaillances vécues au niveau de la programmation, au cours de cet exercice, le suspense aura duré jusqu'au bout.

Ce n'est qu'à l'issue de l’ultime journée, prévue ce soir, qu'on pourra connaître le podium et les formations qui évolueront au palier inférieur la saison prochaine. Ainsi, tous les yeux seront rivés vers le stade du 1er-Novembre, où le dauphin accueille le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, et celui de Hamlaoui, où les Sanafirs reçoivent le leader. Plus particulièrement à Constantine où le CSC fera office d'arbitre dans la course au titre. Dans le bas du tableau, le duel à distance entre les équipes concernées par le maintien s'annonce aussi acharné. A Tizi-Ouzou, les supporteurs croient au titre. La JSK, déjà assurée de disputer la Ligue des champions d'Afrique la saison prochaine, veut finir en beauté à domicile en remportant son match, tout en gardant l'oreille tendue à Constantine. La victoire pourrait être synonyme de 15e titre pour les Canaris. « Nous avons réalisé une belle saison. Nous avons l'opportunité de remporter le championnat, même si nous n'avons pas toutes les cartes en main. Pour notre part, nous allons nous donner à fond pour battre le CABBA et finir en beauté face à notre public. Bien sûr, on restera à l'écoute du résultat de la rencontre CSC-USMA », a déclaré le latéral gauche Chetti, auteur d'une saison remarquable avec son team. Pour leur part, les joueurs du CABBA, qui ont assuré leur maintien, ne comptent pas faire le déplacement à Tizi-Ouzou en victime expiatoire. « Nous avons vécu une saison difficile. Personne ne nous a fait de cadeau. On ne compte pas en faire non plus. Même si nous avons déjà assuré notre maintien, nous allons jouer ce match face à la JSK avec le même rythme et la même détermination », a assuré le milieu de terrain Gharbi, avant le déplacement de son équipe. De son côté, l'USM Alger ira à Constantine chercher la victoire pour s'assurer le titre. «On est leader et on peut le rester jusqu'au bout. Nous aurions pu mettre fin au suspense dès la semaine dernière, mais nous sommes tombés sur une coriace formation du MCO qui jouait sa survie en Ligue Une. Nous irons à Constantine pour chercher la victoire et rien d'autre. Je pense sérieusement que nous avons les moyens de le faire», a indiqué le coach, Kebir, la veille du départ de son équipe pour la ville des Ponts suspendus. Les joueurs du CSC annoncent la couleur et assurent vouloir respecter l’éthique.

«Nous jouerons pour la gagne. On ne compte pas céder les points du match à l'USMA. Nous avons battu la JSK et nous avons pratiquement condamné le DRBT à la relégation. Nous continuerons à respecter l'éthique», a tenu à préciser le capitaine du CSC, Lamri, même si son équipe sera diminuée par l'absence de plusieurs titulaires, à l'image de Belkheir, Abid, Haddad ou encore Bencherifa. Dans le bas du tableau, l'OM et le DRBT, opposés à des adversaires jouant le podium, n'ont pas vraiment leur destin entre leurs mains. Les deux derniers du classement doivent impérativement gagner et attendre les résultats des autres rencontres. Pas souvent efficace à domicile, cette saison, l'Olympique de Médéa reçoit la JS Saoura. Le DRB Tadjenanet, qui voyage mal, se déplacera à Alger pour croiser le fer avec la solide équipe du Paradou AC. Pour sauver leurs peaux, le MOB et le MCO sont condamnés à la victoire. Les Hamraoua seront les hôtes du NAHD, qui bat de l'aile depuis un moment déjà. Pour sa part, le Mouloudia de Bejaia se déplacera chez le voisin, l’Entente de Sétif, dont la plupart des joueurs sont en vacances déjà. Par ailleurs, la rencontre CRB-USMBA ne manquera pas d’intérêt non plus. Le stade du 20-Août sera le théâtre d'une véritable bataille pour le maintien. Malheur au vaincu dans cette partie qui s'annonce électrique.

Rédha M.





Programme :



À 16h : OM – JSS



A 22h30 :

MCO – NAHD

CSC – USMA

JSK – CABBA

ESS – MOB

PAC – DRBT

MCA – ASAM

CRB - USMBA

Ce que prévoit le règlement en cas d’égalité

Ce que prévoit le règlement en cas d'égalité entre deux équipes ou plus, dans la course au titre ou au maintien, à la veille du déroulement de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, aujourd’hui : Au terme du classement final, les équipes seront départagées selon l'ordre des critères suivants :

- Le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matches joués à l’extérieur par les équipes en question lors de la phase aller

- En cas d’égalité concernant tous les critères ci-dessus, un match d’appui est organisé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur terrain neutre avec prolongation et le cas échéant tirs au but.