Lutte : Jeux africains-2019 : 12 athlètes algériens en stage de préparation en Italie

Douze athlètes de la sélection algérienne (juniors et seniors) effectuent depuis jeudi un stage de préparation dans la ville italienne Sassari (Italie), en vue des Jeux africains-2019, a-t-on appris de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Sous la conduite du staff technique national, composé des entraîneurs Aoune Fayçal et Bendjedaa Maâzouz, les Algériens ont entamé ce stage de préparation en prenant part au Tournoi international de Sassari (23-25 mai), réservé aux athlètes de la lutte libre (juniors). Quatre athlètes de la sélection juniors ont été sélectionnés pour prendre part à ce tournoi qui verra la participation des meilleurs lutteurs mondiaux de la lutte libre : Kherbache Abdelhak, Lakel Mohamed-Amine, Lakel Fares et Fateh Benferdjellah. De leur côté, les seniors (gréco-romaine) profiteront de ce nouveau cycle de préparation qui se poursuivra jusqu'au 5 juin pour préparer les Jeux africains-2019 au Maroc, en présence des cadres de la sélection, à l'instar de Sid Azara, Boudjemline Adem et Tarek Aziz. Des athlètes juniors ont été également sélectionnés pour prendre part à ce stage, notamment ceux ayant confirmé lors desChampionnats d'Afrique de Tunis, à l'image de Merabet Abdelmalek, Fadi Rouabah et Ouakali Abdelkrim.