Grand angle : Un scrutin crucial

Les premiers résultats des élections européennes organisées dans les 28 pays de l’Union depuis le 23 mai, jusqu’à ce dimanche sont attendus pour aujourd’hui. C’est tard dans la soirée qu’ils seront dévoilés. L’Europe, sans être définitivement fixée sur son avenir durant les cinq prochaines années, aura néanmoins une idée plus au moins approximative de la future composition du Parlement européen et des nouveaux rapports de force en son sein. Et si les résultats sont particulièrement attendus c’est parce que la question qui aura le plus marqué le débat aura été celle de savoir si les partisans de l’UE étaient en mesure de résister à la montée en puissance des extrêmes droites europhobes. D’autant que les résultats des sondages réalisés régulièrement ont plus au moins confirmé la tendance constatée ces dernières années sur le vieux continent. Une tendance annonciatrice d’une victoire des eurosceptiques en tout genre. En effet, qu’ils soient adversaires de l'euro ou de l'UE tout entière, ces courants politiques devraient renforcer leur présence au parlement européen. Certes, les sondages ne sont pas une science exacte et les électeurs peuvent toujours réserver des surprises. Pour preuve aux Pays-Bas où les eurosceptiques et les libéraux étaient annoncés au coude à coude, les travaillistes ont joué les trouble-fêtes en remportant ces élections européennes. C’est dire que rien n’est gagné ou perdu d’avance. Et ce, d’autant que les 427 millions d’électeurs européens, du moins dans leur majorité ne peuvent ignorer que les enjeux qui entourent ce scrutin sont nombreux. Ce que ne manque pas du reste de souligner ceux parmi les observateurs qui refusent que le débat de ces joutes européennes soit réduit à une confrontation entre les pro-européens et les eurosceptiques. Et pour cause, les compétences considérablement renforcées au cours des dernières décennies, du Parlement européen, lui permettent de jouer désormais un rôle central dans le jeu politique européen. Tout ce qui se décide au plan national est inspiré des politiques et des textes adoptés à Bruxelles. Emploi, climat, immigration, droit d’asile, libre-échange, pour ne citer que ces aspects seront forcément impactés par les résultats de ces élections. Plus encore, ce scrutin peut avoir en cas de victoire des extrêmes, des conséquences fondamentales sur les valeurs qui ont toujours prévalu en Europe. C’est dire que le risque d’une fracture n’est pas à écarter. L’UE sera fixée dans les prochains jours, après l’annonce des résultats définitifs.

Nadia K.