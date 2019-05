Conférence économique à Bahreïn : Le Hamas appelle au boycott

Le mouvement palestinien Hamas a appelé, vendredi dernier, les Palestiniens à boycotter une conférence économique parrainée par les Etats-Unis qui aura lieu le 25 juin à Bahreïn. "Notre peuple est uni pour boycotter la conférence de Manama et pour agir contre l'Accord du Siècle et les projets de liquidation de la cause palestinienne", a déclaré aux journalistes Khalil al-Hayya, vice-président du Hamas. Il a fait ses remarques dans l'est de la bande de Ghaza alors qu'il rejoignait le rassemblement hebdomadaire anti-israélien des Palestiniens, mieux connu sous le nom de "Grande Marche du Retour", qui vise à briser le siège israélien de Ghaza, qui dure depuis près de 12 ans. Des dizaines de Palestiniens se sont joints au rassemblement qui a eu lieu près de la frontière avec Israël, où ils ont brandi des drapeaux palestiniens. Des ambulanciers présents sur le terrain ont déclaré qu'au moins quatre personnes, dont un ambulancier, avaient été légèrement blessées lors des affrontements entre les manifestants et les soldats de Tsahal stationnés à la frontière. "Personne ne pourra imposer des solutions bon marché au peuple palestinien", a déclaré dans un communiqué de presse la Commission suprême de la Grande Marche du Retour, évoquant la conférence économique qui se tiendra à Manama, la capitale du royaume de Bahreïn.