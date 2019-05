Exposition «Le patrimoine de Tlemcen à l’ère de la numérisation» : Immersion dans les bâtisses de la capitale des Zianides

La capitale des Zianides est à l’honneur à la galerie Baya du palais de la culture Moufdi- Zakaria à Alger jusqu’au 10 juin à travers une exposition de photographie intitulée « Le patrimoine de Tlemcen à l’ère de la numérisation ».

Essentiellement basée sur l’architecture de cette ville millénaire au passé glorieux à travers de longs siècles, les visiteurs de l’exposition feront immersion dans des clichés panoramiques des bâtisses de cette ville de culture et de savoir, située à l’extrême ouest de l’Algérie.

Contempler les œuvres placardés dans la galerie s’apparente à un voyage à travers le temps et l’espace, avec un impératif, retour à l’époque médiévale pour faire halte devant les bâtisses les plus authentiques de la ville de Tlemcen ; à commencer par le saint de la ville Sidi Boumédiene et la mosquée éponyme de son mausolée.

Cette perle architectural orne la capitale des Zianides et trouve place dans l’exposition à travers plusieurs clichés, pour montrer l’importance de ce site aux habitants de la ville de Tlemcen. On trouve également de magnifiques photos de la grande mosquée de Tlemcen, bâtie en 1136 par Ali Benyoucef, Calife de la dynastie berbère des Almoravides, ainsi que celles de l’antique site de Mansourah et de sa mosquée, son minaret de 85 mètres et les vestiges de son Mihrab (niche indiquant la direction de la Mecque). D’autres sites trouvent place dans l’exposition, notamment des mosquées et sites historiques à l’exemple de l’historique Mechouar de Tlemcen, destination de choix des visiteurs de la ville depuis la nuit des temps, ainsi que la mosquée de Nedroma, de Sidi Belahcen ainsi que celle d’Agadir.

Cette exposition thématique charme les passionnés du patrimoine et du premier art. Une fenêtre pour la redécouverte et l’exploration d’une perle historique et de son trésor patrimoniale au nom de Tlemcen.

Kader B.