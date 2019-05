Soirée de musique arabo-andalouse et de chant gharnatia à l’Opéra d’Alger : Sur les traces de Ziryab

Une soirée de musique arabo-andalouse et de chant gharnatia a été organisée à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah. Animée par des noms emblématiques de ce genre musical, à savoir Mahmoud Hadj Ali et Toufik Aoun qui étaient soutenus par l’ensemble régional d’Alger dirigé par Mokdad Zerouk, cette soirée inouïe s’inscrit dans le cadre du programme des veillées ramadanesques de l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïahà, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan et qui s’étend jusqu’à la fin du mois en cours, et ce, sous l’égide du ministère de la Culture. En effet, une palette du tarabghartania séduit les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, lors d’un fabuleux concert, mercredi dernier dans la soirée. Soutenu par l’orchestre régional d’Alger, les deux solistes ont envoûté le public algérois, le temps d’une soirée andalouse qui a ravi les oreilles des mélomanes avertis, timidement présents. Plutôt enclin à jouir de ce printemps andalou offert sur un plateau d’argent, le public a été conquis à travers l’excellente prestation donnée par l’orchestre, dirigé par le virtuose du violon, Mokdad Zerouk, dans un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante, conjuguant esthétique, confort et modernité avec une belle photo, en arrière-plan, des zniqtes du plus vieux quartier de Mezghena. Composé de seize musiciens dont deux femmes, l’orchestre régional d’Alger a gratifié le public d’un bouquet de musiques exécutées par des artistes professionnels chevronnés, qui ont fait preuve d’un grand talent, propre à émouvoir l’assistance.

Le La de la soirée a été ouvert par une nouba avec "Ya Ouchaq" suivi par un btayhi "Fah el banafsaj", enchainé par un insrafate "ghouzyalisokornabate" et "Qomyassirlana el qitaâne" et un khlas. En deuxième partie, l’ensemble charme le public avec un aroubiavec "yarawd rani aâtalit" puis réplique par un hawzi aroubi avec "Ana balaghtweb’chraeyalahbabmâakom" composé d’airs très prisés du tlemcénien.

La salle, sous l’emprise des sons, saluait l’orchestre et battait la mesure des rythmes langoureux avec des applaudissements de plus en plus nourris.

Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui les plongera dans un merveilleux voyage à travers l'Andalousie arabe, sur les traces ou dans les pas de Zyriab.

Sihem Oubraham