Le film «Papicha» de Mounia Meddour au festival de Cannes : Un hymne au courage des algériennes

D’abord le contexte, autrement dit un pays -l’Algérie- où la culture a, en quelques années, subi les retombées d'une profonde mutation socio-économique et culturelle.

Nonobstant les fonctionnaires, les professions libérales et les techniciennes du même sexe-, les femmes de culture, les artistes, etc, sont désormais logées à la même enseigne que leurs pairs du sexe masculin. Il faut dire que face aux terroristes en l’occurrence, la femme algérienne s'est particulièrement battue, corps et âme dirait-on ; et, s'agissant de culture proprement dite, elle s’y est investie au point d’y être désormais présente, y compris comme ministre, pour sa propre émancipation et partant, celle de la société. Maintenant qu'elle est entrée de plain pied dans les arts audio-visuels et notamment le cinéma, on peut affirmer que, dans le domaine culturel et artistique d’une manière générale, elle s'est octroyé un rang équivalent à celui de toutes les femmes des pays avancés.

A l'instar de la réalisatrice et scénariste, Mounia Meddour, dont le cheminement dans la permanence cinématographique revêt un double caractère : rétro-prospectif et interrogatif. Incarnée par un film tout récent intitulé «Papicha» la filmographie de cette jeune cinéaste semble secrète, hautement personnelle, déroutante dans son extrême diversité.

C'est un parcours vivant, mouvant, constitué de retraites, de silences, de zones d'ombre, de sinuosités mystérieuses et d'éclats.

Voila, en effet, un film dont on peut dire qu’il nous replonge de manière plutôt époustouflante dans le maelstrom de sinistre mémoire des années 1990. Les quelques séquences -de la bande annonce- que nous avons eu l’occasion de visionner reflètent, pour tout dire avec fidélité, les dures et inoubliables épreuves traversées par notre pays durant cette décennie noire. Mais aussi la légendaire capacité de résilience du peuple algérien, au sein duquel les femmes se sont particulièrement illustrées par leur courage, par leur abnégation et leur sacrifice.



Ni citation, ni gonflement intellectualiste, mais écriture filmique à l'état pur



Ici donc, l’itinéraire d'une jeune femme déterminée, ni référence, ni citation, ni gonflement intellectualiste, mais une écriture filmique à l'état pur, c'est-à-dire autant vibrante d'émotions que de connaissances dans sa démarche, autant porteuse d'idées que sensible dans son écriture romanesque, autant émerveillement que nourriture de l'esprit dans sa poésie.

Récit autobiographique pour cette artiste qui, en plus de ses études dans le journalisme puis dans l’audiovisuel, a été à cette autre école pratique que fut son père, lui-même réalisateur de son vivant -feu Azzeddine Meddour- et de livrer, en si peu de temps, une œuvre plaçant le cinéma algérien au-dessus de tous les soupçons qui ont pesé sur lui durant ces dernières années.

Toujours est-il que pour ce qui est de remémorer cette période charnière de l’histoire contemporaine de notre pays, le film, s’il est programmé à Alger et dans les autres grandes villes du pays, saura rendre de façon admirable -nous n’en doutons pas-l’atmosphère pesante et stressante qui prévalait alors au sein de la communauté intellectuelle de l’époque, constituée d’hommes de science et de culture en général, d’artistes, de journalistes et d’enseignants tous paliers confondus, et aussi de travailleurs et simples citoyens .

Kamel Bouslama

------------------------------

Synopsis du film «Papicha»

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux «papichas», jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. Le film a été présenté dans la section «Un Certain Regard» au Festival de Cannes 2019.