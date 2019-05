Association «Chouâaâ EL Amel» de Djelfa : 1.800 cancéreux pris en charge en 2018

L'association «Chouâaâ EL Amel» d’aide aux malades du cancer de la wilaya de Djelfa a pris en charge en 2018 de 1.842 cancéreux (hébergement et restauration) au niveau du foyer de solidarité «Dar El Amel» à Blida, a-t-on appris de ses responsables. Selon son responsable, Mohamed Bourekba, cette prise en charge a été assurée à 508 femmes, 1.308 hommes et 26 enfants, relevant de Djelfa, mais aussi des wilayas de Tiaret, Médéa, Béjaia, Chlef, Ain Defla et Laghouat, voire même de l’étranger.

L'association, a-t-il dit à ce propos, a pris en charge 23 malades du cancer issus de la République islamique de Mauritanie. Le foyer de solidarité «Dar El Amel» relevant de l’association «Chouâaâ EL Amel» assure l’hébergement des malades du cancer depuis 2015, année de son ouverture grâce aux dons de bienfaiteurs. Les prestations assurées par cette structure ont été particulièrement louées par des responsables du ministère de la Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière qui ont souligné, lors de l'inauguration de cette structure, «la qualité exemplaire de ses services». Actuellement, l'association «Chouâaâ El Amel» de Djelfa assure la prise en charge de 1.551 malades, notamment en leur procurant le transport et en leur obtenant des rendez-vous pour leurs traitements dans les hôpitaux dans le nord du pays, outre le transport. Sur ce total de malades, 31 ont été enregistrés depuis le début de cette année 2019, contre 81 enregistrés à la même période de l’année dernière. Selon les chiffres fournis par M. Bourekba, lors de son exposé présentant le bilan d’activités 2018 de son association, durant la soirée de vendredi, cette dernière a organisé 197 transferts (ou voyages) en direction du CHU Franz-Fanon et des hôpitaux d’Alger, au profit de 1.364 malades, dont 581 hommes et 783 femmes, en plus de 497 accompagnateurs de ces malades. Outre ces prestations multiples, l’association organise des actions de sensibilisation au niveau des résidences universitaires et des établissements éducatifs, notamment contre le cancer du sein et le tabagisme.

Des campagnes d’information sont également organisées via la Radio locale, en vue de la collecte de dons susceptibles de la soutenir dans la réalisation de ses objectifs liés à la prise en charge de l’hébergement, restauration et transport des malades, outre les différents frais inhérents aux factures et salaires des

employés du foyer.

Des excursions et des sorties multiples sont aussi organisées au profit des malades, est-il signalé.