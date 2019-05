Morsures de serpents : La stratégie de l'OMS

Une stratégie de prévention et de lutte contre les morsures de serpents a été lancée jeudi par L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), s'engageant à réduire de 50% d'ici 2030 la mortalité et l'invalidité dues aux morsures.

Pour atteindre cet objectif, des priorités seront données à quatre objectifs stratégiques : Impliquer les communautés à travers l'éducation et la formation, assurer un traitement sûr et efficace en créant un stock tournant d'antivenoms ou anti-venins dont l'efficacité a été prouvée, renforcer les systèmes de santé en intégrant une prévention, un traitement et une gestion plus efficaces des morsures de serpent dans les systèmes de santé nationaux , et promouvoir les partenariats et la coordination, a précisé l'OMS. Comme la stratégie est basée sur les ressources, les compétences et l'expérience existantes tout en se tournant vers les solutions de la prochaine génération, elle vise également à renforcer les systèmes de santé nationaux afin de fournir des solutions au niveau communautaire. La mise en œuvre de ces quatre objectifs est divisée en trois phases entre 2019 et 2030, qui devraient coûter respectivement 8,96 millions, 45,44 millions et 82,36 millions de dollars américains. Selon l'OMS, l'invasion des morsures de serpents est une maladie tropicale négligée qui est responsable d'énormes souffrances, de handicaps et de décès prématurés sur tous les continents. Plus de 5,8 milliards de personnes dans le monde risquent de rencontrer un serpent venimeux, près de 7 400 personnes sont mordues par des serpents chaque jour, causant 220 à 380 décès, ce qui représente environ 2,7 millions de cas d'invasion et 81000 à 138 000 décès par an.