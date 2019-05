Via un pipeline par le Bénin : Le Niger s’apprête à exporter son pétrole

Un oléoduc reliant la zone des champs pétrolifères d'Agadem (extrême nord-est du Niger), au port de Cotonou (Bénin), va bientôt être construit par le Niger pour l'exportation de son pétrole brut à des fins commerciales, selon des agences de presse. Un accord dans ce sens, avec pour objectif de fixer les conditions générales relatives à la construction et à l'exploitation du système de transport des hydrocarbures par pipeline à travers les territoires des deux pays, a été adopté vendredi à Niamey par le gouvernement nigérien en conseil des ministres. En vertu de cet accord, précise le communiqué du gouvernement, «les deux pays s'engagent notamment à utiliser le système de transport par pipeline des hydrocarbures produits au Niger à partir de la zone contractuelle d'Agadem». Depuis 2011, le Niger est producteur de pétrole à la faveur de la mise en exploitation du gisement d'Agadem. Il dispose aujourd'hui d'une industrie pétrolière complète, produisant un pétrole de haute qualité traité par la Société de raffinage de Zinder (SORAZ). La production actuelle est de 20.000 barils par jour, pour un besoin national estimé à 7.000 barils. Avec le prochain démarrage de la seconde phase d'exploitation du bloc d'Agadem, grâce à un avenant avantageux au contrat de partage de production adopté en juin dernier, le Niger ambitionne de quintupler sa production journalière actuelle de brut, pour passer à 110.000 barils d'ici 2021, et bénéficier ainsi d'importants revenus financiers, annonce-t-on de source officielle. Aussi, pour la distribution du pétrole brut via certains ports de la sous-région, le gouvernement a envisagé la construction prochaine de pipelines.