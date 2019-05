Ouargla : Entretien des ceintures vertes

Une superficie de 28 hectares de ceintures vertes, à travers différentes régions de la wilaya d’Ouargla, a fait l’objet de travaux d’entretien menés dans le cadre d’opérations inscrites au programme sectoriel de développement 2018. Ces actions d’entretien, confiées à trois entreprises privées spécialisées, ont touché les ceintures vertes des communes de Sidi-Khouiled (10 ha), Nezla, Ain El-Beida et Ouargla (5 ha chacune), Témacine (2 ha) et Touggourt (1 ha). Il est relevé, entre-autres, actions menées, le rajeunissement des arbres, leur taille, réhabilitation des réseaux d’irrigation par le système de goutte-à-goutte, ainsi que l’entretien des bassins d’irrigation, a-t-on précisé. Selon la Conservation des forêts, des travaux similaires, seront lancés une fois les financements accordés. Ils concernent la daïra de Taibet notamment dans les communes de Taibet, M’naguar et Bennacer (4 ha chacune). Quelque 300 ha de ceintures vertes ont été réalisés à travers la wilaya d’Ouargla, peuplées d’eucalyptus, d’olivier et de palmier sur un linéaire de 108 km longeant la RN-3 reliant Ouargla à Touggourt. Plus de 60.000 arbustes d’oliviers et plus de 10.000 palmiers ont été mis en terre depuis le lancement du programme de boisement en 2014, à travers le territoire de la wilaya d’Ouargla, selon les données de la Conservation des forêts.