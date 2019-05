Tindouf : Campagne de traitement des maladies du palmier

Une campagne de traitement phytosanitaire du palmier contre les maladies du Boufaroua et du Myelois a été lancée à travers la wilaya de Tindouf, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles. Lancée depuis quatre jours et devant se poursuivre jusqu’à la fin juillet prochain, cette campagne cible quelques 450 hectares de palmeraies à travers les neuf périmètres agricoles de la wilaya, a précisé le chef de service de protection des végétaux, Farès Biya. Les services concernés ont entamé des sorties sur le terrain pour distribuer aux agriculteurs les insecticides et produits phytosanitaires nécessaires à ce type de traitement soutenu par l’Etat, afin de lutter contre les maladies affectant le palmier-dattier, a-t-il déclaré en signalant que la wilaya a bénéficié de quantités suffisantes de ces produits pour couvrir ses besoins. L’opération a été précédée d’une campagne de vulgarisation menée auprès des agriculteurs sur les modalités de traitement de traitement phytosanitaires de ces maladies menaçant le palmier, et une équipe spécialisée de l’Institut national de protection des végétaux a été dépêchée pour traiter les palmiers difficiles d’accès recensés par les services agricoles, selon M. Biya. Une campagne de sensibilisation, en ce sens, a été entreprise auparavant par les services agricoles à travers l’ensemble des exploitations agricoles, a-t-il ajouté. La phoeniciculture a connu une nette évolution dans la wilaya, à travers la concrétisation de plusieurs projets ayant permis d’accroitre les superficies qui lui sont consacrées de 12 hectares avant 1999 à plus de 700 hectares actuellement, selon les données de la DSA.