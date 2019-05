Déficit pluviométrique à Mascara : 40.000 ha de terres emblavées perdus

Le déficit pluviométrique dans la wilaya de Mascara a causé la perte de 40.000 ha de terres agricoles emblavées en céréales durant la saison agricole en cours, a-t-on appris du directeur des services agricoles. M. Benaouda Dellali a souligné, lors d’une rencontre consacrée à l’évaluation des préparatifs de la campagne de moissons-battages, que le manque de pluies cette saison, notamment durant la période s’étalant de février à avril, a causé une perte d’importantes surfaces de terres emblavées en céréales. Le nord de la wilaya et les régions d’Oued El Abtal et Bouhanifia sont les plus touchées, a-t-il précisé. La saison agricole a été entamée avec de bonnes précipitations, surtout durant les mois d’octobre et novembre. Toutefois, une baisse a été relevée durant le printemps avec 124 mm seulement. La quantité de précipitations enregistrées dans la wilaya de Mascara cette saison a atteint 333 mm contre 368 mm la saison écoulée.

Le même responsable a fait savoir que la surface emblavée de différentes variétés de céréales cette année a atteint 141.200 has alors que la surface devant être moissonnée n’est que de 101.500 ha. De ce fait, la récolte devra atteindre 1,198 million de quintaux contre 2,70 millions de quintaux la saison écoulée.

La même source a ajouté que les surfaces endommagées seront exploitées pour le fourrage du bétail. Par ailleurs, la préparation des moyens pour la réussite de la campagne de moissons battages a été entamée avec la mobilisation de 276 moissonneuses batteuses, 33 relevant de la coopérative de céréales et légumes secs outre 6.304 tracteurs, 3.057 camions et des docks silos pour la réception de la production prévue.