Lutte contre les feux de forêt à Relizane : 39 tours de contrôle et 16 brigades d’intervention

La Conservation des forêts de la wilaya de Relizane a mobilisé 39 tours de contrôle et 16 brigades d'intervention mobiles dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêts, a-t-on appris auprès de cette instance. «Pour cette campagne, qui sera lancée le 1er juin prochain, 39 tours de surveillance, 16 brigades d'intervention mobiles composées de 120 agents et saisonniers ont été mobilisés», a indiqué, le chef de service protection végétale et animale, Mustapha Faafaa. En outre, huit camions citernes, 63 points d'eau et autres équipements de communication sont mobilisés, a-t-il ajouté, signalant l'ouverture et l'aménagement de 752 kilomètres de pistes boisées et de 889 hectares de bandes pare-feu pour faciliter le déplacement des agents et empêcher la propagation des flammes. Pour sensibiliser les citoyens, la Conservation des forêts de Relizane a organisé, en collaboration avec les services de la protection civile, une campagne de sensibilisation sur l'importance des espaces boisés. La wilaya de Relizane a enregistré, l'année dernière, une baisse du nombre de feux de forêts par rapport aux années précédentes, soit trois feux ayant détruit 6 ha, selon la même source, qui a rappelé que la wilaya a connu en 2018 le moins de dégâts induits par les feux de forets depuis l'Indépendance. Elle dispose d'un patrimoine forestier de 60.000 ha, dont 55 % d'arbres de pin d'Alep, d'après la Conservation des forêts.