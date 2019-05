Constantine : Augmenter les capacités d’accueil

Plusieurs établissements scolaires relevant des trois paliers éducatifs, réalisés dans le but d'alléger la pression sur les structures en exploitation, seront livrés et mis en service, «à la prochaine rentrée scolaire», dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris de la direction de l’éducation.

Il s’agit de la réception de 3 lycées, dotés chacun de 1.000 places pédagogiques, dans le site urbain «Rebta» de la commune de Didouche-Mourad, ainsi que de 2 structures similaires à l’extension Ouest et à l’unité de voisinage (UV)16 de la ville Ali-Mendjeli (commune d’El-Khroub), a indiqué à l’APS, le chef de service de la programmation et du suivi auprès de la direction de l’éducation, Makhlouf Siouane, soulignant que les travaux de réalisation de ces projets ont atteint des taux «avancés».

Huit collèges d’enseignement moyens (CEM), dont la capacité d’accueil de chacun est estimée à 1.000 places pédagogiques, seront ouverts dans plusieurs communes de la wilaya, a ajouté le même responsable, notant que les chantiers de ces infrastructures affichent des taux d’avancement «appréciables».

Aussi, 22 groupements scolaires, dotés chacun de 480 places pédagogiques, seront livrés à travers différentes communes de la wilaya, a fait savoir la même source, faisant état de la réception de 7 établissements au pôle urbain «Massinissa», 8 structures similaires à l’extension Ouest de la ville Ali-Mendjeli (commune d’El-Khroub) et 4 autres dans la commune d’Aïn Abid. Selon le même responsable, la réalisation de chacun de ces groupements scolaires a nécessité un investissement financier de plus de 74 millions de dinars, pour un délai de 8 mois.

Outre l’aménagement de 2 nouvelles classes, à la faveur de projets d'extension de 3 établissements primaires dans les communes d’Ouled Rahmoun, El-Khroub et Aïn Abid, 4 nouvelles cantines scolaires, ainsi que 5 salles de sports seront réceptionnées à travers différents établissements scolaires des communes d’El-Khroub, Ibn Ziad et Constantine, a assuré M. Siouane. À signaler que la wilaya de Constantine compte, à ce jour, 397 écoles primaires, 139 collèges d’enseignements moyens et 65 lycées.