Blida : Nouvelles structures pédagogiques

De nouvelles structures pédagogiques, sportives et de services seront réceptionnées, lors de la prochaine rentrée universitaire 2019/2020, au niveau des universités Saâd- Dahleb et Ali-Lounici, de la wilaya de Blida, a-t-on appris des responsables de ces deux établissements d'enseignement supérieur. La prochaine rentrée universitaire à Blida va enregistrer un «excédant en places pédagogiques» devant permettre l'accueil «en toute tranquillité «de la totalité les nouveaux étudiants, dont le nombre atteindra 8.000», a indiqué le recteur de l'université Saâd-Dahleb, Mohamed Benzina. Selon le responsable, cet établissement, comptant quatre facultés (sciences et technologie, énergies renouvelables, médecine et sciences de la nature et de la vie), et quatre instituts (sciences vétérinaires, aéronautique et études spéciales, génie civile et urbanisme, et mécanique), verra la réception de 2.000 nouvelles places pédagogiques.

À cela, s'ajoute l'ouverture programmée d'une nouvelle résidence universitaire d'une capacité d'accueil de 1.000 lits, et d'un complexe sportif au profit des étudiants amateurs de disciplines sportives. M. Benzina a signalé également le lancement «prochain» des travaux de réalisation d'un institut d'aéronautique et des sciences spatiales d'une capacité de 1.500 places pédagogiques. Une nouvelle résidence universitaire d'une capacité d'accueil de 6.000 lits sera, par ailleurs, réceptionnée à la rentrée universitaire 2019/2020, au niveau de l'université Ali-Lounici d'El-Affroune (Ouest), ainsi qu'un autre lot de 2.000 lits et une bibliothèque centrale. L'université Ali-Lounici compte quatre facultés, des résidences universitaires et des structures sportives.