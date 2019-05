Boumerdès : Nombreux établissements attendus

De nombreuses structures éducatives et de services sont attendues à la mise en service, durant la prochaine rentrée scolaire 2019/2020, à Boumerdès, au titre des efforts d’amélioration des conditions de scolarité des élèves de la wilaya, et de la réduction du taux d’occupation des classes, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale du secteur éducatif. Il s’agit, a indiqué le directeur local de l'éducation, Nadhir Khennous, dans un point de presse consacré aux examens de fin d’année, de la réception programmée de deux lycées, respectivement à Ouled Aïssa et à Timezrit, et deux CEM à Si Mustapha et à Thénia, outre une cantine scolaire, une salle de sports et des internats. Il a aussi fait part de l’ouverture attendue, à la même rentrée scolaire, de 10 blocs scolaires dans le cycle primaire, sur un total de 14 établissements actuellement en réalisation, englobant chacun entre 9 à 12 classes.

À cela, s’ajoutent six classes éducatives prévues à la mise en exploitation aux Issers et six autres à Boumerdès. Par ailleurs, près de 11.810 candidats à l’examen du baccalauréat sont enregistrés à Boumerdès, pour cette session 2019, dont 8.168 scolarisés, et 3.642 candidats libres, selon les mêmes informations fournies par le même responsable.

Quelque 14.677 autres candidats ont été inscrits pour l’examen du BEM (Brevet d’enseignement moyen), dont 14.212 scolarisés et 565 libres, contre 22.162 autres candidats à l’examen de fin de cycle primaire. La wilaya a, en outre, enregistré 639 candidats au bac pour l’examen de langue amazighe (dont 517 scolarisés et 112 libres), avec une baisse de 38 candidats, comparativement à l’année dernière. Dans le cycle moyen, ils sont 1.028 candidats au BEM à se présenter pour l’examen d’amazigh, soit en hausse de 92 élèves, comparativement à la session 2018. S’agissant des personnes à besoins spécifiques, ils sont quatre candidats à se présenter au bac, 12 pour le BEM et 14 pour l’examen de fin de cycle primaire.