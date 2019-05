Examens scolaires de fin d’année : La protection civile mobilise 39.000 agents

Les services techniques de prévention de la Direction générale de la Protection civile (DGPC) ont effectué, ces jours-ci, des visites de sécurité au niveau de l'ensemble des établissements scolaires désignés pour abriter les examens de fin d’année, et ce dans le but de «veiller» à la conformité des normes de sécurité et de «garantir» la protection des utilisateurs.

«Le but de ces sorties est de veiller à la conformité des sites aux normes de sécurité, et de garantir, de la sorte, la protection des élèves et du personnel enseignant», indique un communiqué de presse de la DGPC, dont El Moudjahid détient une copie. En plus des visites de prévention visant la sécurisation de ces lieux, un dispositif opérationnel sera mis en place. Il est composé de 39.000 agents d’intervention, tous grades et fonctions confondus, ainsi que 2.197 ambulances et 1.338 engins d’incendie qui seront mis en place et dont le déploiement sera appelé à prendre en charge l’ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnels d’encadrement. Ce dispositif vient s’ajouter à celui de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui a décidé d’affecter, à travers le territoire national, près de 63.000 éléments, tous grades confondus, afin de veiller à la sécurisation des 11.937 centres d’examen des trois cycles (primaire, moyen et secondaire), au titre de l’année 2019. Les unités de la Sûreté nationale dépêchés sur le terrain assureront la sécurité intérieure et extérieure des centres d’examen, et procéderont continuellement, durant toute la période de référence, à des patrouilles motorisées et pédestres près des établissements scolaires. En effet, les forces de police se déploieront sur le terrain, notamment au niveau du périmètre extérieur des centres d’examen, et assureront l’acheminement et la distribution en toute sécurité des sujets d’examen à travers tous les centres, ainsi que le transport des copies vers les centres de collecte.

Des patrouilles mobiles et pédestres des éléments de police ont été également mobilisées, parallèlement à la période de début des examens, durant laquelle une grande affluence des candidats accompagnés de leurs familles est enregistrée, et ce pour garantir la fluidité routière au niveau des axes principaux menant aux centres d’examen et interdire le stationnement des véhicules près des centres d’examen.

La même source a fait état de l’exploitation des différents moyens techniques modernes en vue de soutenir les patrouilles sécuritaires mobilisées pour sécuriser cet évènement. La DGSN met à la disposition des citoyens, le numéro vert «15-48» et celui de secours «17», outre les supports de communication numérique de la Sûreté nationale pour tout signalement.

Il y a lieu de rappeler que les examens de fin d’année se tiendront le 29 mai pour les élèves de 5e année primaire, du 9 au 11 juin pour ceux du BEM, et enfin du 16 au 20 de ce même mois pour les candidats au baccalauréat. Ils sont plus de 2,1 millions de candidats concernés par les examens de fin d’année, dont 812.655 candidats aux épreuves de 5e année primaire, 631.395 autres inscrits au BEM et 674.831 candidats aux épreuves du baccalauréat.

Sarah A. Benali Cherif