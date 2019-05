Projets de réforme pacifique : Immuniser la nation contre la fitna

Le théologien syrien Mohammed Cherif Essouaf a estimé, vendredi dernier à Oran, que les efforts de réforme ne doivent pas menacer la sécurité et la quiétude de la nation. Président du groupe du fikh en Syrie et conseiller aux Nations unies, le Dr. Essouaf a présenté une conférence, dans le cadre de la 14e édition des «Dourouss Mohammadia», intitulée «le responsable et le peuple entre droits et devoirs du point de vue de la chariâa». Il a souligné que «les efforts de réforme dont a besoin la nation ne doivent pas conduire à la perte de sa sécurité et de sa quiétude».

Dans ce contexte, il a appelé à «s’inspirer des méthodologies de la réforme de la législation islamique qui immunise la nation des fitnas et autres divisions». Le conférencier a estimé que «le Coran, la Sunna du prophète (QSSSL) et ses compagnons sont des sources pour tirer les leçons et les valeurs afin de traiter des questions conjoncturelles, notamment le besoin de changement, la réforme, le combat contre l’injustice et l’arbitraire et l’aspiration au progrès civilisationnel».

«Les récits des prophètes contenus dans le Coran et dans le hadith sont des méthodologies idéales de la réforme pacifique qui préservent les piliers de la Oumma et sa sécurité», a déclaré le Dr. Essouaf, citant des textes de la Chariâa sur la réforme en utilisant un discours basé sur la morale, l’éthique du Conseil et du dialogue pour instaurer des valeurs de la paix. Par ailleurs, il a mis en garde contre les défis auxquels fait face la Nation arabo-musulmane dont «les projets à dimension mondiale qui ont pour but de semer la discorde et créer les tensions afin de faire passer des plans et des projets expansionnistes et autres». Il a aussi noté «l’importance de la stabilité qui est un grand objectif en Islam». La zaouia Belkaïdia Hebria dont le siège est à Sidi Maarouf, près d’Oran, a abrité une autre conférence, présentée par le chercheur koweïtien en fiqh islamique Salah Errifaï, intitulée «considérations et perceptions d’enseignement du Prophète et ses effets». Cette édition des Dourouss Mohammadia, qui a pris fin hier soir par une ultime conférence sur «le retour à Allah» du chercheur algérien en sciences islamiques, Ahmed Maazouz, a débuté le 16 mai soit le 11e jour de ramadhan.

Cette édition s’est articulée autour du thème de «l’éducation en Islam». Des ulémas, théologiens en fiqh islamique du monde arabe d’Algérie, de Syrie, d’Egypte, de Mauritanie, du Yémen, de Jordanie, de Tunisie, du Soudan, du Liban et du Koweït y ont pris part, rappelle-t-on.