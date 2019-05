Noureddine Bekkis, professeur à l’université Alger III : Amorcer le changement

«Tous les ingrédients sont réunis pour amorcer un changement social fructueux et une transition politique réussie», c’est ce qu’a affirmé le sociologue Noureddine Bekkis qui était l’invité du club ‘‘Oasis littéraire’’, au musée national des Beaux-Arts d’El Hamma (Alger), dans la soirée d’avant-hier.

Le professeur de l’université d’Alger 3 venu discuté le contenu de son livre dont le titre est pour le moins provocateur Comment devenir un mauvais citoyen en Algérie, a logiquement évoqué le sujet du mouvement populaire qui a réussi magistralement son 14e vendredi consécutif, soit trois mois de mobilisation continue qui ne s’affaiblit pas.

Avec le sursaut citoyen du 22 février, les Algériens qui ne savaient pas avant comment exprimer leurs revendications ont été comme «libérés psychologiquement» pour aller l’un vers l’autre, et trouver ces espaces de débat, longtemps inaccessibles, et ce dans l’objectif du développement d’un espace public «autonome» et «largement ouvert» aux procédures institutionnalisées par l’Etat de droit, grâce auxquelles l’opinion publique et la volonté démocratique parviennent à se former, estime le sociologue.

Le chercheur estime à travers les circonstances actuelles qu’il est temps pour que le mouvement «se structure» afin de porter ses revendications du départ du régime et de ses symboles. A ses yeux, la recherche d’un projet de société nécessite un effort «collectif» qui implique plusieurs acteurs, dont l’élite qui a un devoir «moral» à «assumer» pour «accompagner» le peuple dans sa dynamique et «proposer» des solutions en s’appuyant sur des modèles théoriques propres à la société algérienne, et non sur des parallèles avec des schèmes d’analyses produites ailleurs.

Or, avance le sociologue, les intellectuels, refusent de s’inscrire dans la dynamique de la transformation sociale, car ils sont «dépourvus d’esprit d’initiative» et des «concessions douloureuses» qu’imposent le statut d’être à l’avant-garde de la société. «Le déclenchement des manifestations populaires est le résultat de cumul et de contradictions au sein du système de gouvernance. Des contradictions et anomalies qui ont touché toutes les sphères, économique, politique, sociale et culturelle, provoquant une situation des plus néfastes, à savoir une corruption généralisée provocatrice de tensions sociales», a expliqué Bekkis qui notera que la violence est devenue en Algérie une «forme d’expression» et qu’elle est «proportionnelle au niveau de frustration dans la société».

Ponctuée de débats pertinents, l’intervention du sociologue a été accueillie avec un grand intérêt par les présents, essentiellement des étudiants et passionnés des sciences sociales. Les questions soulevées par les intervenants ont trait notamment aux problématiques liées à la «transformation sociale», au «blocage de l’émergence de la citoyenneté saine», et «la reproduction des normes et valeurs».

En vue de clarifier et de comprendre les métamorphoses qu’a subi le champ social dans toutes ses dimensions : les institutions, les valeurs, les croyances, et les rôles des individus et groupes, le sociologue a souligné que les institutions qui assuraient, auparavant, la fonction de socialisation ont «échoué» à «former» l’individu-citoyen et responsable et déploré «l’absence» d’institutions «solides» devant «encadrer» la société et ainsi enrayer certains phénomènes sociaux qui ont émergé suite à cette effondrement qui a affecté la structure sociale.

Après avoir identifié ce qu’il qualifie de «facteurs perturbateurs» de l’émergence de la citoyenneté comme un principe distinctif, le conférencier envisage d’amorcer un nouveau processus par lequel seront transmises les valeurs et les normes dans le but de «construire» une identité sociale et «d’intégrer» l’individu à la société en commençant, dit-il, par donner un «sens» à nos expériences de partage, d’échange et de cohabitation sociale, et «redéfinir» également notre espace de sociabilité pour faire de l’individu un «être social», et «refonder» par la même les liens sociaux.

Les modérateurs du club ‘‘Oasis Littéraire’’ comptent poursuivre l’organisation de telles rencontres-débats en vue d’animer la scène culturelle, «loin de tout ce qui est officiel» et ce dans l’objectif de «créer» des espaces de réflexion, «d’élargir» la participation citoyenne et de «stimuler» la confrontation des idées, comme le relève Ahmed Karim Djehni, membre fondateur du club, chercheur en histoire de son état.

Tahar Kaïdi