Agenda 3063 : Désir de prospérité

L’agenda 3063 vise à concrétiser un ensemble de sept aspirations chacune avec ses propres objectifs qui, s’ils sont atteints, permettront à l’Afrique de réaliser sa vision de l’année 3063. Ces 7 aspirations reflètent le désir de prospérité et de bien-être partagés, d'unité et d'intégration, d'un continent de citoyens libres et d'horizons élargis, où le potentiel des femmes et des jeunes est pleinement exploité, et libéré de la peur, de la maladie et du désir.

Selon le site de l’UA, l’agenda vise une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. «Nous sommes déterminés à éradiquer la pauvreté en une génération, grâce au partage de la prospérité par le biais de la transformation sociale et économique du continent», est-il souligné. Il s’agit de mettre fin à la pauvreté, aux inégalités de revenus et d’opportunités ainsi que de la création d'emplois, en particulier en ce qui concerne le chômage des jeunes et de relever les défis de la croissance démographique rapide et de l'urbanisation. A ceci s’ajoute amélioration des habitats et de l'accès aux biens de première nécessité — eau, assainissement, électricité — et assurer la sécurité sociale et la protection.

Développer le capital humain et social de l'Afrique (à travers une révolution de l'éducation et des compétences mettant l'accent sur la science et la technologie) et élargir l'accès à des services de santé de qualité, en particulier pour les femmes et les filles sont parmi les objectifs poursuivis.



Économies transformées et emplois



Transformer les économies africaines en exploitant les ressources naturelles de l'Afrique, sa fabrication, son industrialisation et sa valeur ajoutée, tout en augmentant sa productivité et sa compétitivité sont aussi des buts à atteindre.

Transformer radicalement l'agriculture africaine pour permettre au continent de se nourrir et d'être un acteur majeur en tant qu'exportateur net de produits alimentaires figure parmi les priorités comme la mise en place des mesures pour gérer durablement la riche biodiversité, les forêts, les terres et les eaux du continent, et utiliser principalement des mesures d'adaptation pour faire face aux risques liés au changement climatique.

L’une des aspirations de l’UE vise un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. Depuis 1963, la quête de l'Unité africaine a été inspirée par l'esprit du panafricanisme, en mettant essentiellement l’accent sur la libération et l'indépendance politique et économique. Cet esprit est motivé par le développement fondé sur l'autonomie des peuples africains, avec une gouvernance démocratique et centrée sur les personnes.

Accélérer les progrès vers l'unité et l'intégration continentale pour une croissance soutenue, le commerce, les échanges de biens et services, la libre circulation des personnes et des capitaux grâce à la création d'une Afrique unie et à l'intégration accélérée de l'économie par la mise en place de la ZLEC sont au cœur de la stratégie.

Elle intègre aussi l'amélioration de la connectivité grâce à des initiatives plus récentes et plus audacieuses visant à relier le continent par chemin de fer, route, mer et air ; et développer des pools énergétiques régionaux et continentaux, ainsi que des TIC.