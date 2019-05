Médéa : Ouverture d’un nouvel axe routier et des ambulances médicalisées

L’entreprise chinoise chargée de la modernisation de l’axe «Chiffa-Médéa» a été instruite, jeudi, par le Secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, de procéder aux derniers essais techniques des équipements installés au niveau des tunnels de «Sidi-Madani» et «d’El-Hamdania», avant l'ouverture de ce tronçon routier à la circulation dans quelques jours. Des instructions fermes ont été données par le SG du ministère, Ali Hammi, à cette entreprise, pour entamer, dès jeudi, les derniers essais techniques des équipements déjà mis en place, et procéder à la pose des autres installations manquantes, insistant pour que la totalité des équipements soient opérationnelles, «avant les fêtes de l’Aïd-el-Fitr». Le même responsable a rappelé l’impératif de «clore le chapitre des équipements», à l’origine des reports successifs des dates d'ouverture de ce tronçon, «très attendue» par les usagers de la route nationale N 1, invitant les intervenants sur ce chantier. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, avait indiqué, lors de sa dernière visite sur chantier, début mai, que «l’ouverture à la circulation automobile du tronçon «Sidi-Madani» (Blida) à «El-Hamdania» (Médéa) interviendra une fois la totalité des équipements de surveillance et de détection d’incendie installés et mis à l’essai».

Une dotation financière d’un montant de l’ordre de 520 millions de DA sera consacrée à l’acquisition d’ambulances médicalisées au profit des structures sanitaires ventilées à travers la wilaya de Médéa, a annoncé le wali, lors d’un conseil de l’exécutif réservé au plan de développement local. Cette opération d’acquisition d’ambulances médicalisées, la plus importante depuis plusieurs années, sera financée, grâce aux subventions accordées à la wilaya au titre du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (Fsgcl), crédité d’une enveloppe de 410 millions de DA, et du fonds de développement des Hauts-Plateaux, avec une subvention de 110 millions de DA, a indiqué Abass Badaoui. Les fonds mobilisés vont permettre, selon le chef de l’exécutif, l’acquisition, au profit du secteur de la Santé, de 52 ambulances médicalisées qui seront affectées au niveau des principales polycliniques déjà opérationnelles dans la wilaya, afin d’aider à améliore la prise en charge des malades et leur transport vers les structures sanitaires spécialisées, en cas de nécessité, a-t-il conclu.