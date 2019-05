Oran : Résorption de l’habitat précaire…

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a annoncé, jeudi, que près 18.000 logements ont été distribués dans la commune d’Oran, depuis 2007, au titre du programme de résorption de l’habitat précaire.

Le même responsable a souligné, lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya, à l’occasion du lancement du travail de la commission chargée des enquêtes sociales en matière de l’habitat social de la commune d’Oran, que 17.925 logements ont été distribués dans la commune au titre du RHP, depuis 2007 à ce jour. Dans ce cadre, il a précisé que 90.000 personnes ont été relogées durant cette même période dans des habitations décentes. Les bénéficiaires résidaient auparavant dans les secteurs urbains de Sidi Houari, Haï Badr, El-Hamri, Mediouni et autres. La dernière opération de relogement remonte au mois de mai en cours. Quelque 180 familles vivant dans des habitations précaires du secteur urbain El- Mokrani ont été relogées au pôle urbain de Belgaïd, dans la commune de Bir El-Djir (est d’Oran).



… et commission d’enquête sur le logement social



Les travaux de la commission d'enquête sur le logement social ont débuté, jeudi au niveau de la commune d’Oran, dans la perspective de revoir l’attribution du logement, particulièrement dans cette commune, suspendue depuis 1996. Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a annoncé, à l’occasion d’une rencontre qu’il a présidée en présence des éléments des brigades chargées des enquêtes au niveau des secteurs urbains, le retour de l’attribution du logement social, notamment dans la commune d’Oran, après l’achèvement des enquêtes de terrain qui devront définir les besoins des habitants de la commune. Il a expliqué, à ce sujet, que le quota dont bénéficiera la wilaya d’Oran et ses grandes communes sera conséquent, sans donner plus de détails ni de chiffres. La dernière opération de distribution de logements sociaux, à l’indicatif de la commune d’Oran, remonte à l’année 1996, selon les déclarations du wali. Le programme de logements sociaux a été remplacé «provisoirement» par le programme de résorption de l’habitat précaire (RHP). Le wali a rappelé que depuis cette date, la priorité a été accordée au programme RHP, sachant que la situation a provoqué une pression terrible sur le logement social, suscitant parfois la colère des populations.

Dans sa communication avec les membres des équipes chargées des enquêtes, le wali a insisté sur la crédibilité, la responsabilité, la transparence, pour faciliter la mission des membres de la commission chargée du logement social, ainsi que gagner la confiance des citoyens et à ne pas céder aux pressions d’où qu’elles viennent. «Je n’hésiterais pas à faire des contre-enquêtes à tout moment, et je ne pardonnerai pas dans le cas où je trouverai des dépassements», a-t-il déclaré. Il appartient aux enquêteurs de récolter le maximum de demandes de logements sociaux et de prendre le temps nécessaire pour faire leur travail dans les règles de l’art, et ce pour permettre à chacun d’avoir son droit, le tout pour faciliter le travail de la commission de la wilaya en charge du logement social et les commissions existantes au niveau des daïras, a ajouté le même responsable. Pour sa part, le chef de la daïra d’Oran, Mourad Rahmouni, a souligné que le gel des attributions de logements sociaux remonte à 1996, une situation qui a créé un grand cumul de demandes de cette formule de logements estimées à près de 99.700 dossiers durant les dernières années. Après assainissement des listes, le nombre de dossiers est passé à 37.430, pour se stabiliser, en dernier ressort et après étude des recours, à 42.107 dossiers.

Les enquêteurs sur le terrain ont assuré que tous les renseignements sur la demande de logements doivent être consignés dans le document technique réalisé en deux volets, photocopiés et gardés chez eux, pour les besoins de l’enquête, en cas de déplacement, rappelant que le système de notation des dossiers est lié aux conditions d’hébergement. La priorité sera accordée aux habitants des caves et des centres de transit, à l’exemple de quelques écoles qui abritent exceptionnellement des familles en attente de leur relogement, a-t-on précisé.