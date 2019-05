Présidentielle du 4 juillet : Lakhdar Benzahia dépose son dossier

Lakhdar Benzahia est le premier à déposer hier un dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Selon les médias, Benzahia, qui est de la wilaya de Djelfa, affirme avoir réuni et déposé plus de 60.000 signatures de toutes les wilayas et d’en attendre encore quelques autres. Natif de Zmalet el Amir AbdelKader, Lakhdar Benzahia est né en 1969 et avait été candidat à la candidature à l’élection présidentielle de 2014.