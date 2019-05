Élection présidentielle : Réunir les conditions de réussite

FLN, RND, MPA, et TAJ

Une présidentielle mais pas le 4 juillet

Si la décision des chefs de file du Front El-Moustaqbal et de l’ANR de renoncer à leur participation à la présidentielle du 4 juillet pourrait étonner certains, que dire alors de la décision des partis de la défunte alliance présidentielle au sujet de ce scrutin ?

Que ce soit le FLN, le RND, le MPA ou TAJ, chacune de ces formations n’a raté une occasion pour apporter un soutien ouvertement exprimé en faveur de la feuille de route proposée par la chef de l’État Abdelkader Bensalah, inscrite en vertu de la légalité constitutionnelle et devant se concrétiser par la tenue d’une élection présidentielle transparente, libre et démocratique. Ce à quoi ont applaudi en effet les partis de l’alliance, même si aucun d’eux n’a voulu adhérer pleinement au processus électoral initié en prévision d’une présidentielle le 4 juillet. En d’autres termes, ni le FLN, ni le RND, ni le MPA, ni TAJ n’a présenté de candidat à ladite élection, même en la cautionnant pourtant sans ambages dans leurs déclarations ou communiqués. La semaine dernière, et en réaction à l’allocution du chef d’état-major de l’ANP, qui a réitéré son attachement à la tenue d’une présidentielle, le FLN, tout en saluant une fois de plus cette prise de position, a estimé que les solutions susceptibles de solutionner la crise existent bel et bien dans la Constitution.

Quoique les faits sont bien là, pour dire que ce parti n’aura aucun représentant pour la compétition du 4 juillet, le FLN n’y est pas allé par quatre chemins pour vanter l’efficience de cette feuille de route, qui est, selon lui, la mieux indiquée pour transcender le contexte actuel. En la matière, ils persistent et signent à dire que les propositions conjoncturelles et autres plans de transition échafaudés ici et là et qui visent à aboutir à un vide constitutionnel «ne sont pas susceptibles de réaliser les aspirations du peuple». Des aspirations qu’ils considèrent réalisables pas «l’interprétation de certaines dispositions constitutionnelles étant capables de répondre aux revendications légitimes du peuple et de sortir de la situation actuelle dans des conditions adéquates». Tout en appuyant la tenue de la présidentielle à laquelle il ne participe pas lui non plus , le RND se dit convaincu de la nécessité d’organiser la présidentielle afin de sortir de la conjoncture actuelle et d’entamer des réformes radicales sérieuses. Il convient de rappeler que la même formation avait aussi soutenu les appels lancés par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état- major de l’ANP en vue d’accélérer la mise en place d’une commission d’organisation et de contrôle des élections, ainsi que la nécessité pour les citoyens de faire preuve de vigilance. La tenue de l’élection présidentielle est «la solution apaisée à la crise» avait soutenu tout récemment le MPA qui n’aura pas, lui également de candidat pour le 4 juillet. Voici pourtant la position de ce parti telle que définie dans son dernier communiqué : «L’organisation dès que possible d’une élection présidentielle, garantie par des mécanismes de gestion indépendants et transparents, serait la solution idoine et démocratique pour une sortie de crise et l’avènement d’un pouvoir politique légitime issu d’urnes transparentes». Idem pour ce qui est du parti TAJ qui a appelé à agir dans le cadre de la Constitution, affirmant que cette approche est «la meilleure solution pour sortir de la crise» politique que traverse le pays et mettant en avant la nécessité d’un «retour urgent au processus électoral».

Sauf que TAJ, comme les autres partis de l’Alliance déchue, boude lui aussi le scrutin du 4 juillet.

Karim Aoudia