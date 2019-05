Réalisation de structures publiques à Alger : Les délais respectés

Les travaux de réalisation de nombre de structures publiques à Alger se font «en général» en respect des délais contractuels liant les entreprises aux maîtres d’ouvrage, a affirmé, jeudi, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda.

Le wali, qui effectuait une visite de travail et d’inspection à différents projets de réalisation de sièges administratifs des communes de Dar El-Beida, Baraki et Bouzaréah, a précisé que les travaux de réalisation de ces structures publiques se déroulent en général conformément aux délais contractuels liant les entreprises réalisatrices aux organismes maîtres d’ouvrage.

Le retard accusé dans la réalisation de certains chantiers est dû aux sites choisis, particulièrement la nature du sol qui a causé certains problèmes ayant entravé l’avancement des travaux, a expliqué le wali d’Alger.

Par ailleurs, M. Sayouda a souligné l’importance de l’amélioration du service public, en termes d’accueil et de prise en charge des préoccupations du citoyen, en sus de la réunion des conditions de travail favorables aux personnels.

Le wali d’Alger a fait état, dans ce cadre, d’instructions données aux présidents d’Assemblées populaires communales (APC), aux secrétaires généraux et aux responsables des établissements publics de wilayas pour «une meilleure prise en charge» des demandes des citoyens, notamment en ce qui concerne la propreté de l’environnement, la généralisation de l’éclairage public, le bitumage des routes et la réalisation et l’exploitation des structures sportives de proximité.

M. Sayouda s’était enquis des projets de réalisation des sièges des circonscriptions administratives de Bouzaréah, de Baraki et de Dar El Beida, ainsi que le nouveau siège de l’Assemblée populaire de wilaya, qui connaissent un taux d’avancement variant

entre 19 et 48%.

Le wali d’Alger s’est enquis, également, du projet de réalisation d’un espace de loisir d’une superficie de 17.300 m2, se trouvant à proximité du nouveau siège de la circonscription administrative de Bouzaréah et qui comporte plusieurs lieux de loisirs et de divertissements, instruisant, par la même occasion, l’entreprise de réalisation d’accélérer la cadence des travaux pour la remise du projet dans les plus brefs délais.