école supérieure de la sécurité sociale : Vers une nouvelle stratégie de formation

«Il est nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie aux volets scientifique et pédagogique de l’École supérieure de la Sécurité sociale, afin d’être au diapason des progrès scientifiques et de changer les modèles adoptés dans la gestion, l’acquisition des connaissances et les programmes d’enseignement», a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Présidant, jeudi, les travaux d’une journée d’évaluation de l’ESSS, en présence des enseignants, des étudiants et des directeurs des caisses de sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a fait savoir que cette stratégie s’inscrit dans le cadre des efforts visant la réforme et la modernisation du système de sécurité sociale et affirmé à cette occasion que cette nouvelle stratégie vise à assurer une formation « hautement qualifiante » et la formation du personnel d’encadrement exerçant au niveau des organismes et institutions de la sécurité sociale, outre la formation continue au profit des cadres des secteurs public et privé et les membres des organisations professionnelles. Il indiquera que cette même stratégie concerne la mise en œuvre des différentes activités de coopération régionales et internationales pour la formation et la recherche dans ce domaine. « Elle vise, également, à effectuer des études et des recherches relatives aux questions de la sécurité sociale et à organiser des conférences, colloques et manifestations scientifiques et techniques inhérentes aux sujets ayant trait aux missions de l’école », a-t-il ajouté.

Les considérant comme étant « l’élite » et le « pilier » du secteur, le ministre invite les enseignants et les étudiants de l’ESSS à « apporter » leur contribution à travers la recherche, la réflexion, l’échange de vues et les propositions. « Vous devez contribuer de manière dynamique et efficace pour trouver les pistes d’amélioration. C’est votre rôle d’apporter une valeur ajoutée au secteur», a-t-il considéré, rappelant au passage que ce système était l’une des conditions les « plus importantes » de la stabilité sociale, étant au cœur des politiques qui intéressent le citoyen.

Pour ce faire, il s’est montré rassurant en affirmant que son département « ne ménagera aucun effort » pour assurer aux étudiants les conditions « adéquates » en matière d’hébergement, de restauration et de structures pédagogiques. «Des mécanismes pédagogiques et de gestion seront mis en place pour développer l’Ecole et la hisser au niveau d’excellence, et ce, dans la mesure de ce que prévoit l’enveloppe financière allouée », a-t-il soutenu.

Tidjani Hassan Haddam souligne, par ailleurs, que l’Ecole supérieure de sécurité sociale constitue un instrument « stratégique » de formation et de développement de la ressource humaine en matière de protection sociale et un « pôle » de formation et d’échange d’expériences et d’expertises en matière de sécurité sociale aux plans national, régional et continental suivant les normes de l’Organisation internationale du travail (OIT). « C’est un édifice de la science et du savoir qui dote le secteur de cadres compétents », a-t-il précisé. Lors de cette rencontre, le ministre a eu à écouter les préoccupations des étudiants, lesquels revendiquent principalement l’ouverture de concours doctoral et davantage de postes d’emploi. Prenant la parole à son tour, le Dr Seradj, directeur des études à l’ESSS, a fait état d’un manque flagrant en matière d’encadrement et expliqué que les étudiants souffrent le manque d’enseignants. « L’Ecole ne compte que sept enseignants permanents, le reste sont pour la plupart des vacataires », a-t-il déploré.

Face a cette situation, le ministre a donné des instructions à ses collaborateurs afin de parer à ce problème et d’assurer une rentrée universitaire comme il se doit sur les plans pédagogique et matériel et du point de vue du renforcement des capacités d’encadrement, en impliquant tous les acteurs du ministère et organismes sous tutelle pour la réussite de cette rentrée.

Il y a lieu de rappeler que cette infrastructure est dotée de 400 places pédagogiques et placée sous la tutelle des ministères du Travail et de l’Enseignement supérieur. L’Ecole assure une formation dans des spécialités supérieures, notamment le master en droit de la protection sociale, en gestion stratégique, en gestion des systèmes informatiques de la protection sociale.

Sarah A. Benali Cherif