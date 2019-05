lutte antiterroriste : Un élément de soutien arrêté à Tlemcen

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 22 mai à Tlemcen (2e Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, lors d’opérations distinctes, un narcotrafiquant à bord d’un véhicule chargé de 26,7 kilos de kif traité à Aïn Defla (1eRM), et ont arrêté deux autres narcotrafiquants en possession de 410 comprimés psychotropes à Tlemcen (2e RM) et deux contrebandiers en possession de 730 paquets de cigarettes à In Amenas (4e RM)". A Bordj Badji Mokhtar (6e RM), un détachement de l’ANP a saisi huit marteaux piqueurs et sept groupes électrogènes, alors que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Khenchela et Oum El Bouaghi (5e RM), sept individus et saisi un fusil de chasse et 9.220 cartouches". D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué à Oran (2e RM), Annaba et El Kala (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes et 20 immigrants clandestins ont été interceptés à Tiaret.

Un détachement combiné de l’ANP a capturé, le 23 mai à Tamanrasset/6e RM, le terroriste ‘‘D. Settar’’ qui avait rallié les groupes terroristes en 2012.

11 abris détruits à Aïn Defla

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 23 mai à Ain Defla/1ère RM, onze abris pour terroristes, contenant quatre grenades et divers objets. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5.941 litres de carburant et saisi un véhicule à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5e RM, tandis que 35,5 kilos de kif traité ont été interceptés par des Garde-côtes à Tlemcen/2e RM". Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Tiaret/2e RM et Tébessa/5e RM, un fusil de chasse et 4.075 cartouches. Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 34 personnes à Annaba et Skikda/5e RM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à Tiaret et Tlemcen/2e RM, 12 immigrants clandestins.