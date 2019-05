Constantine : Regain de motivation

Le quatorzième vendredi de marche, troisième du mois de ramadan, a été caractérisé dans la capitale de l’Est par un regain de motivation des Constantinois, sortis de nouveau en masse réclamer une réforme en profondeur du régime, impliquant le départ de ses figures, ainsi que le report des élections jusqu’à la réunion des conditions pouvant garantir un scrutin présidentiel transparent et régulier. Ils étaient quelques dizaines de milliers de citoyens, dont beaucoup d’hommes, à avoir battu, dès la fin de la prière, le pavé des artères principales du centre-ville, à savoir le boulevard Belouizdad (ex-Saint-Jean) et l’avenue Abane-Ramdane, bravant la soif et la fatigue.

Par la suite, le cortège des marcheurs, dont beaucoup arboraient le drapeau national, a marqué un long arrêt au niveau de la place des Martyrs, à côté du centre culturel Mohamed Laïd Al Khalifa, qui constitue le haut-lieu de la protestation populaire depuis le 22 février. Au registre des slogans scandés hier, l’incontournable «Djeïch-Chaâb KhawaKhawa» arrive toujours en tête, en plus d’autres mots d’ordre réclamant la dissolution du gouvernement et le départ du président par intérim.

En dépit de quelques incidents mineurs, le plus souvent des accrochages entre manifestants, la marche s’est déroulée dans un calme total. Quant au dispositif sécuritaire mis en place, il n’a pas connu de renforcement et s’est distingué par sa discrétion et son efficacité. I. B.