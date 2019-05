BéJAïA : Rejet de l’élection du 4 juillet

Rien ne peut ébranler la volonté farouche du peuple algérien quand ce dernier aspire à une vie meilleure en exigeant le changement radical du système qui a prouvé son inefficacité à gérer démocratiquement le pays. Pour le 14e vendredi successif, la mobilisation prend de plus en plus d’ampleur à travers les rues de Bejaia. Malgré le jeûne, la chaleur, la faim et la soif, les manifestants sont descendus dans la rue tôt pour réaffirmer leurs revendications qui sont le rejet des élections du 4 juillet, le départ de Bensalah et de Bedoui. Brandissant les pancartes sur lesquelles on lisait : «Manehabsouch hata tatenahaw Ga3» (nous n’arrêterons pas jusqu’à votre départ). «Le peuple rejette les élections du 4 juillet», «Pour une nation républicaine et non militaire» et «Peuple source du pouvoir». Les manifestants qui s’expriment pacifiquement à travers les marches des vendredis ou celles des mardis pour les étudiants et les avocats dénoncent le mutisme du système en place qui s’entête à perdurer dans la gouvernance. Hier le quatorzième vendredi du mouvement populaire contre le pouvoir et le troisième depuis le début du mois de ramadhan a enregistré une forte mobilisation dans les artères de la ville de Bejaia où des milliers de manifestants, hommes, femmes, vieux, jeunes et moins jeunes arborant le drapeau national se sont exprimés à haute voix pour dire encore plus fort leur rejet au système et leur désir d’un véritable changement avec des personnes honnêtes et intègres.

«Makech intikhabate maâ l’îssabate !» (Pas d’élections avec la bande) été repris en chœur par les manifestants durant tout le trajet parcouru de la place de la maison de la culture jusqu’à la haute ville en faisant la courbe de la rue de la Liberté et le boulevard Amirouche. Ainsi la mobilisation est forte au sein du mouvement populaire à Bejaia et pour marquer cette union, un repas collectif «Iftar» a été organisé pour la seconde fois dans l’artère principale rue de la Liberté au profit de tous les manifestants de ce 14e vendredi.

M. Laouer