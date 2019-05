Éclairage : Enjeux

lTout l’enjeu de la conjoncture actuelle est de réunir les acteurs politiques et représentants de la société civile ainsi que des compétences nationales afin de dégager un consensus et concrétiser les aspirations des citoyens à des réformes profondes et à la fondation d’une nouvelle République garante des droits et des libertés. Si l’objectif poursuivi est clair, c’est loin d’être le cas pour les moyens à déployer pour y parvenir.

Certains insistent sur la tenue des rendez-vous électoraux dans leur échéance, tandis que d’autres plaident en faveur d’une transition courte avant d’organiser le scrutin présidentiel. Ils rejettent le principe de voir une élection organisée par le gouvernement actuel, privilégiant un présidium pour mettre en place les mécanismes d’organisation.

Quels que soient les choix opérés, la priorité devra être la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le pays sans lesquelles aucune initiative politique ne pourrait aboutir si l’on tient compte du fait que des menaces pèsent encore sur la nation, qu’elles soient d’ordre sécuritaire ou économique.

La sagesse voudrait que la recherche de solutions soit précédée d’une volonté d’épargner d’autres malheurs et d’explorer les voies augurant des perspectives prometteuses pour un avenir meilleur au profit de la génération montante.

Dans tous les cas de figure, il s’agit de donner la priorité au dialogue entre les diverses parties tout en plaçant le devenir du peuple avant les intérêts personnels.

Qu’elles proviennent de personnalités ou de partis, de nombreuses initiatives se succèdent et leurs auteurs sont tous d’accord pour souligner la nécessité de passer par les urnes pour choisir le prochain président et mettre fin à la crise. S’agissant des délais, le consensus est loin d’être obtenu même si la parole devrait être donnée au peuple souverain dans le cadre de réelles garanties d'une rivalité honnête et équitable.

Ce sont là quelques préalables à même d'asseoir les fondements d'une bonne gouvernance, de conforter l'Etat de droit, de consolider la participation de la société aux affaires publiques et d'accompagner le peuple vers une nouvelle ère dans son processus de développement.

A. M.