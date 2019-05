Annaba : «Douala hourra dimocratia»

Au troisième Vendredi du mouvement populaire (Hirak ) et quatorzième enclenchée depuis le 22 février dernier pour réclamer le changement du régime et le départ de ses symboles, la mobilisation des marcheurs ne faibli pas à Annaba, à l’instar d’autres villes du pays, en dépit du jeune et de la chaleur.

Hier, le Cours de la Révolution a été investi dès la fin de la prière de vendredi par une foule nombreuse composée de jeunes, moins jeunes, hommes, femmes et jeunes filles qui ont pris l’habitude de sortir ce jour-là pour réitérer ensemble les revendications demandant un changement politique radical avec l’ancien système. Brandissant le drapeau national et des affiches de fortune contenant des slogans en rapport avec les revendications du Hirak populaire, la foule s’est d’abord rassemblée devant le parvis du théâtre régional Azzedine Medjoubi pour faire le tour ensuite de l’esplanade du Cours de La révolution sous le l’œil discret des policiers. «Klitou Lebled ya Sarakine», «Djeich Chaab Khaoua Khaoua», «Douala Hourra Démocratia», …… étaient les slogans qui étaient repris continuellement par les marcheurs qui ont appelé également au rejet des élections présidentielles du 4 juillet prochain et au départ des trois B en l’occurrence Bensalah, Bedoui et Bouchareb. Sur certaines affiches brandies, il est fait appel au docteur Ahmed Taleb Ibrahimi pour conduire et piloter la période transitoire et à l’application des articles 7 et 8 de la constitution. Les marcheurs se disent déterminés à poursuivre les manifestations et à sortir dans les rues jusqu’à l’aboutissement de leurs revendications qui consistent en la reconstruction d’un Etat démocratique où règne la justice et l’équité.

«Nous voulons un Etat civil et non un Etat policier», ont scandé les manifestants, demandant l’instauration d’une nouvelle gouvernance dans le cadre des principes de l’appel du 1er novembre 1954. Les marcheurs insistent dans leurs slogans sur le maintien de la mobilisation jusqu’à la satisfaction des revendications légitimes du peuple. Ils demandent à la justice de continuer à faire son travail dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics au nom de l’investissement. Le Cours de la révolution n’a commencé à se vider progressivement qu’après 16 heures. Rendez-vous a été donné vendredi prochain si le statut quo demeure. S’il le faut nous marcherons même durant la fête de l’Aïd El Fitr car il y va de l’avenir de l’Algérie et de la génération montante, ont-ils indiqué.

B. Guetmi