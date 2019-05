COMMENTAIRE : Vivier

Plus que jamais, les jeunes sont sous les feux de l’actualité. Humus toujours renouvelable des marches populaires qui rythment chaque vendredi et mardi que Dieu fait, ils apportent leur fraîcheur vivifiante et leur enthousiasme communicatif aux événements marquants du pays depuis un certain 22 février.

À cet égard, le chef de l’État a salué, dans son message, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’étudiant, le rôle avant-gardiste de la communauté estudiantine, son haut degré de maturité et sa pleine conscience des enjeux de la situation politique, dans le cadre de la conjoncture particulière que vit le pays et de l’ampleur des défis qui l’attendent.

Ceux qui disent que la jeunesse algérienne est apolitique, démotivée et peu intéressée par son histoire, ne songeant qu’à surfer sur internet et rêver d’horizon dorés, se trompent lourdement, car la réalité est tout autre. Il n’est, pour s’en convaincre, que de voir les débats passionnés qui s’engagent en marge des marches imposantes, organisées sans encadrement d’un quelconque parti, dans une ambiance festive et surtout pacifique.

Qui plus que la jeunesse a le plus de raisons de marcher pour réclamer un changement radical du système, car c’est son avenir qui est en jeu, elle ne veut ni d’une république islamiste ni d’une république bananière prédatrice, fut-elle productrice de bananes.

Ils n’est que de voir ces jeunes drapés de l’emblème national à chaque grand événement pour clamer leur attachement profond à tout ce qui touche au devenir du pays et à ses valeurs historiques et civilisationnelles. Que la discussion s’engage avec la jeune génération, et il apparaît spontanément qu’elle veut s’impliquer immédiatement et concrètement dans le développement, pour peu qu’on lui fasse confiance et qu’on lui en donne les moyens. Fer de lance du mouvement populaire, elle en est aussi l’enjeu principal, car c’est elle qui devra prendre en charge le pays que lui ont laissé les aînés qui ont une dette envers elle, celle de lui laisser un pays avec des institutions pérennes, crédibles et fortes.

Cette jeunesse constitue un formidable vivier de ressources humaines, toutes diplômées et dans lequel l’on peut puiser à profusion afin de faire émerger les élites si attendues par le pays.

K. O.