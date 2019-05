MASCARA : En faveur du changement

Les citoyens de la wilaya de Mascara ont organisé, de nouveau, ce vendredi, après la grande prière hier, une marche pour protester contre le système et ont montré une fois de plus leurs positions d’une manière pacifique et organisée durant cette marche.

Ils étaient, en effet, très nombreux à se rassembler à la place publique de l’émir Abdelkader, pour battre le pavé en scandant des slogans hostiles aux anciennes figures du pouvoir politique qui ont mis, selon eux, en péril l’unité de tout un peuple et en dilapidant des années durant les biens publics et les richesses de la nation. Un mouvement de mobilisation populaire sans précédent qui ne faiblit pas au fil des semaines, en dépit du jeûne.

La protestation était très largement suivie par des franges de la société civile et des intervenants du mouvement associatif identique à celle des manifestations des derniers fins de semaines.

Les places et principales rues du centre étaient pleines de monde. Des manifestants de tous âges défilaient dans le calme, arborant de grands drapeaux algériens rouge, vert et blanc, aux cris de «Makench intikhibat ya el issabat», «Djeich chaâb khoaua khaoua». Rien n’a empêché des centaines de Mascaréens à se mobiliser, en ce 14e vendredi de suite, pour marcher et protester pacifiquement contre le régime en place, et en faveur d’un changement amenant à la mise en place d’une deuxième République.

La détermination de la population de la cité de l’Émir reste en l’état, et les manifestants refusent l’offre de sortie de crise et la feuille de route proposée par le pouvoir. Ainsi, ils étaient hier encore beaucoup plus nombreux que les vendredis de marches successifs entamés depuis 22 février dernier. Ils étaient encore plus déterminés, plus matures et plus conscients, mais surtout plus fiers de ce qu’ils ont réalisé jusque-là après plusieurs mois de protestation.

Tout cela se lisait sur les visages de ces femmes, hommes, vieux, enfants, enveloppés d’un drapeau national, pour entonner un mot d’ordre : «Le changement, rien que le changement !» C’est-à-dire, un changement structurel et radical du pouvoir en place. Un jeune chômeur, diplômé universitaire, nous dit, sans mâcher ses mots : «La rue ne se taira jamais, nous sommes ici pour leur dire dégagez, trop, c’est trop !»

Les manifestants ont appelé à l’unité nationale en rejetant en bloc les manœuvres tendancieuses de division véhiculées par les ennemis du peuple, ce sont les termes du message de la contestation de ces jeunes.

Le rendez-vous programmé pour sortir massivement ce vendredi dans la rue, dans cette marche et ce depuis le 22 février, la même scène se produit à chaque fois dans les principales artères de la ville de Mascara arpentées par des citoyens venus des autres coins de la région de Beni Chougrane, qui aspirent à une sortie de crise pour ce quatorzième vendredi d'affilée ; ils se sont rassemblés en masse pour clamer haut et fort leurs revendications.

A. Ghomchi