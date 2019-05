SIDI BEL-ABBES : Attachement à la solidarité

«Peu importe le nombre des manifestants qui ne peut en aucun cas constituer un élément d’évaluation, l’important est de maintenir une pression et d’entretenir un élan de mobilisation jusqu’à la satisfaction totale des revendications du peuple», annonce d’emblée la couleur, un habitué des lieux et organisateur de ces manifestations depuis le début, comme pour réitérer un engagement populaire et situer l’observateur sur sa détermination. Les marcheurs, qui se sont familiarisés avec le décor et le paysage du vendredi, ont donc répondu à l’appel, pour rejoindre, dans l’enthousiasme, la place du 1er- Novembre, avant de sillonner les artères et avenues de la ville, et scander des slogans hostiles aux gestionnaires en charge de quelques institutions de la République. Pour un changement profond et total du mode de gouvernance au gré de reformes à engager dans la transparence par des compétences nationales en prise avec la réalité du terrain a été cette revendication prioritaire relevée et appuyée par la demande du report de l’élection présidentielle du 4 juillet.

C’est donc dans les approches et les conceptions de l’élaboration de slogans, qu’une certaine différence, voire une opposition au sein de la marche fut décelée, lors de cette nouvelle édition, qui se veut, certes, l’expression d’un désir de changement d’un système de gestion, mais aussi une forme d’attachement à la solidarité de la nation et à la stabilité du pays. Sur ce registre, un soutien total a été manifesté par la majorité des manifestants à l’Armée nationale populaire dans son action de préservation de l’unité et de l’homogénéité de toutes les composantes et sensibilités d’une nation dont elle est issue, pour se soumettre à sa volonté et œuvrer pour la réalisation de ses aspirations. Le même ton est ainsi donné ou plutôt renouvelé chaque vendredi par des manifestants qui s’accrochent solidement à leur idéal et militent solidairement pour sa concrétisation… Une nouvelle République reposant dans son fonctionnement sur les valeurs d’authenticité de cette nation et guidée par les paramètres d’efficacité et de rentabilité dans sa gestion, son développement, son évolution et sa promotion.

A. B.