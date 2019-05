Oran : Une Algérie libre et sociale

Pour le 14éme vendredi, les oranais sont descendus en masse et par milliers pour exprimer leur attachement aux revendications principales du mouvement du 22 février à savoir ; un départ pur et simple du système et de tous ses symboles.

Mais eu égard aux derniers développements survenus sur la scène politique, les manifestants étaient « on ne peut plus clair » et unanimes. Les différents mots d’ordres et messages contenus dans les pancartes brandies se croisent dans deux principales revendications ; Leur attachement au caractère civil de l’Etat et le rejet en bloc de la tenue de l’élection présidentiel. Après un bref rassemblement à la place 1er novembre ( le point départ habituel de la marche),les manifestants ont commencé à marcher en empruntant l’itinéraire habituel de la marche qui traverse, entre autres, le boulevard Emir Abdelkader qui abrite le siège de la Mouhafada devant lequel, les manifestants ont scandé « FLN dégage ». Les mots d’ordre de ce 14éme vendredi étaient aussi ciblés que clairs « el chaab houwa li ykarar » qui veut dire littéralement par « c’est le peuple qui décide » et « Le peuple veut tatnahaw ga3 ». Les oranais ont aussi exprimé leur solidarité avec leurs compatriotes algérois à travers quelques slogans scandés pendant la manifestation « libérez Al Assima» et « Kalma Wahda fel Maydan » qui veut dire « un seul mot sur le terrain ». Sur les pancartes déployées, on pouvait lire aussi « Algérie libre et démocratique et sociale», « Solidarité avec Fakhar Djamel Eddine » kamel «, « Selmiya aujourd’hui, demain et pour toujours ». Hier et à l’instar des autres vendredi, les manifestants ont réitéré leur rejet à la tenue de l’élection présidentielle et d’une solution d’ordre constitutionnel à la crise actuelle, et ce, à travers les nombreux slogans repris durant toute la marche. Les femmes qui étaient très présentes à la manifestation, d’hier, ont exprimé les mêmes revendications que les hommes et ont parlé avec une seule voix. Vers le 15h20, la foule s’est dirigée vers le siège de la wilaya où un important dispositif sécuritaire a été constaté. Sur place, les manifestants ont scandé avec insistance « Dawla Madaniya Machi Askariya ».

Amel Saher