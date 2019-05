APN : Soutien à l’appel de M. Gaïd Salah concernant la Présidentielle

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a salué, mercredi dernier, les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la préservation de la stabilité de l'Etat, réitérant son soutien à l'appel lancé par le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) concernant l'organisation de l'élection présidentielle. Réuni sous la présidence de Mouad Bouchareb, président de l'APN, le Bureau a salué «les efforts de l'ANP dans la préservation de la stabilité et de l'intégrité du pays, réitérant son soutien à l'appel lancé par le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) concernant l'organisation de l'élection présidentielle et l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la surveillance des élections», a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement. Le Bureau de l'APN a manifesté également sa disposition à poursuivre le travail afin de parvenir à des solutions «constitutionnelles à même de résoudre la crise que traverse le pays», avant d'exprimer sa gratitude aux différents corps de sécurité, mobilisés pour préserver la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, le Bureau de la chambre basse du Parlement a examiné une demande introduite par la Commission des transports et des télécommunications de l'APN pour l'organisation d'une mission, et a clôturé sa réunion par le traitement de diverses affaires. Dans un autre communiqué, le Bureau s'est dit «profondément» consterné par les agissements de certains députés du parti du Front de libération nationale (FLN) qui ont tenté d'interdire «par la force» la tenue de la réunion du Bureau, et d'envahir le bureau du président de l'APN «sans aucune considération à la place de l'Assemblée comme une des institutions de l'Etat». La même source a tenu à préciser que la réunion du Bureau s'inscrit «dans le cadre des prérogatives conférées au Bureau par la loi organique portant organisation de l'APN et du Conseil de la nation, leur travail et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement, ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée». Le Bureau a appelé, par la même occasion, à éviter pareils agissements qui ne servent pas les intérêts de l'institution législative et à faire preuve d'esprit de responsabilité particulièrement lors de cette conjoncture particulière que vit le pays.