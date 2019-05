Mouvement El-Bina : Eviter le vide constitutionnel

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a souligné mercredi soir à Oran l'importance de la mise en place d'une commission nationale indépendante chargée de l'organisation de l’élection présidentielle. «Il est important de mettre en place une commission nationale indépendante chargée de la supervision, l'organisation et la surveillance de la prochaine élection présidentielle dans toutes ses étapes jusqu'à la proclamation des résultats», a indiqué M. Bengrina lors d'une rencontre avec les cadres de la région ouest de sa formation politique, sans écarter la possibilité d'intégrer dans la composante de cette commission des représentants du Hirak. Il a ajouté, dans le même contexte, qu'il était nécessaire d'élaborer une loi organique de ladite commission pour lui garantir toutes les prérogatives garantissant la transparence et l'intégrité de la présidentielle à même de répondre aux revendications du peuple qui appelle, notamment, au changement. Rappelant que le Mouvement El-Bina rejette le recours à une période de transition et s'attache à une solution politique en aval du contenu de la Constitution, M. Bengrina a appelé au report de l'élection du 4 juillet prochain «pour une courte période, sans pour autant tomber dans un vide constitutionnel».

Il a également insisté sur l'importance de la poursuite de l'accompagnement par l'Armée nationale populaire du Hirak et de la purification de la scène nationale de la corruption, notamment, en garantissant la protection de l'indépendance de la justice.