Coopération Algéro- Brésilienne : Sur de nouvelles perspectives

La coopération bilatérale, notamment touristique, entre l’Algérie et le Brésil, a connu, ces dernières années, une amélioration remarquable. Ce développement, est dû essentiellement à la grande volonté exprimée à travers les déclarations des hauts responsables et des hommes d’affaires des deux pays. Il faut le dire qu’avec son potentiel, notre pays peut, sans conteste, se positionner dans le marché touristique international, si les investissements nécessaires y sont consentis. A ce propos, lors de l'audience qu'il a accordée, jeudi dernier, à l'ambassadeur brésilien, Flavio Marega, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelakader Benmessaoud a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération et d'accompagner les artisans bijoutiers et les sculpteurs sur les pierres précieuse. Il a estimé qu’il est important de tirer profit de l'expertise brésilienne en matière de commercialisation à l'international et de développer ce partenariat à travers le lancement de nouveaux programmes, notamment dans la technique reconnaissance des pierres précieuses. De son côté, l'ambassadeur du Brésil a exprimé sa pleine satisfaction quant au niveau de coopération entre les deux pays, saluant les grands atouts touristiques de l'Algérie.

Il a insisté sur la nécessité de consolider les relations entre l’Algérie et le Brésil vu le succès de la coopération bilatérale et son élargissement au domaine touristique. La rencontre entre les deux parties a porté par ailleurs, sur les voies et moyens à même de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Brésil dans le domaine du tourisme et de l’artisanat. Après avoir procédé à une évaluation des relations bilatérales, les deux responsables se sont félicités des relations de partenariat dans le domaine de l'artisanat, qualifiant «d'excellents» les résultats du projet de transfert de connaissances en matière de sculpture sur les pierres précieuses, de bijouterie et d'artisanat minéral dans le cadre de l'école pilote de sculpture sise à Tamanrasset. Mettant l’accent sur la création la de l'école-pilote de gemmologie, les deux responsables ont souligné qu’elle a eu un impact positif sur les artisans de la région de Tamanrasset ainsi que sur l'économie nationale, ce qui lui permet dit-ont «d'être un pôle important dans le domaine de la sculpture et la bijouterie traditionnelle ornée de pierres précieuses». Concernant cette démarche, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de dynamiser ce genre de coopération à travers la création de passerelles de coopération et d'échange d'expériences entre les différents acteurs et opérateurs touristiques, à l'instar de l'Office national du tourisme (ONT) et l'agence brésilienne de promotion du tourisme .

M.A.Z