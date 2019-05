La LFP favorable à la revalorisation de la prime de champion

Les membres du Bureau exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP) ont proposé d’augmenter la prime versée aux clubs champions de Ligues 1 et 2 Mobilis, a indiqué jeudi dernier l’instance dirigeante de la compétition.

Réunis mercredi sous la présidence d’Abdelkrim Medouar, tous les membres du Bureau exécutif de la LFP ont été unanimes à souligner la «faiblesse» de cette récompense. Ils ont suggéré de la relever et de l’élargir aux dauphins, précise la même source. Le président de la LFP a déclaré à ce sujet qu’il va falloir trouver un sponsor dont sa contribution ira directement dans ce chapitre.

Le championnat algérien est doté d’une prime d’un milliard de centimes (10 millions DA) soit moins que la prime octroyée au vainqueur de la Coupe d’Algérie (15 millions DA). Le champion d’Algérie de Ligue 1 Mobilis, saison 2018-2019, sera connu dimanche à l’occasion de la 30e et dernière journée. Le titre se jouera entre l’USM Alger (1er/50 pts) et la JS Kabylie (2e/49 pts). L’USMA se rendra à Constantine pour affronter le CSC, tandis que la JSK accueillera le CA Bordj Bou-Arréridj. Le Bureau exécutif a ensuite adopté la proposition d’accorder une prime aux clubs qui ont accédé en division supérieure à savoir l’US Biskra, le NC Magra et l’ASO Chlef. Quant au champion d’Algérie, la prime reste inchangée, du moins pour cette saison en attendant son éventuelle revalorisation, affirme la LFP.