La fédération algérienne de football l’a décidé : Pas plus d’une compétition internationale par club

La fédération algérienne vient de prendre une décision radicale. Désormais, les clubs algériens ne pourront prendre part qu’à une seule compétition internationale par saison.

En effet, réuni jeudi dernier au siège de la FAF, le bureau fédéral a ainsi répondu favorablement à la proposition émise par la Ligue de Football Professionnel. «Le BF a décidé que dès la prochaine saison, les champion et vice-champion nationaux (Ligue 1) représenteront l’Algérie en Ligue des Champions d’Afrique. Le troisième au classement, ainsi que le vainqueur de la coupe d’Algérie participeront, quant à eux, à la coupe de la Confédération africaine. Ils ne sont autorisés à jouer qu’une compétition internationale inter-club. La priorité est ainsi réservée à la compétition continentale», a annoncé l’instance footballistique en question dans un communiqué publié sur son site internet. Jusqu’à présent seuls l’USMA et la JSK sont officiellement qualifiés pour disputer la Ligue des Champions d’Afrique. Pour la coupe de la CAF les billets n’ont pas encore été distribués. Afin d’éviter les problèmes récurrents de programmation qui ont perturbé le championnat de Ligue 1, cette saison, la LFP a ainsi demandé à la FAF de ne pas autoriser les clubs à participer à plus d’une compétition par saison. Le moins que l’on puisse dire est que la programmation a été défaillante cette saison où on a assisté à plusieurs trêves improvisées à la dernière minute et des reports de matchs fréquents, qui ont eu leur impact sur le rendement des équipes et leur préparation de manière générale. Alors que le président de la LFP avait assuré que le championnat de Ligue 1 serait bouclé avant le 15 mai au plus tard, la dernière journée n’aura finalement lieu que le dimanche 26 mai. Par ailleurs, la date de la finale de la coupe d’Algérie n’a toujours pas été communiquée.

Par ailleurs, la LFP a souhaité que les clubs les mieux classés, à l’exception du podium, prennent part à d’autres compétitions à l’image de la Coupe arabes des clubs. La Ligue, par l’intermédiaire de son président Medouar, à aussi suggéré la relance du championnat de l’Union Nord-Africaine (UNAF). «Afin de créer plus d’émulation à notre championnat, les clubs classés en dessous du podium représenteront l’Algérie dans d’autres compétitions. Il serait d’ailleurs, intéressant de relancer le championnat UNAF, qui serait une bonne opportunité pour nos clubs, en plus de la coupe arabe», a indiqué le premier responsable de la LFP.

Rédha M.