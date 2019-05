Disparition : L’HUMORISTE DRISS BELGHANAMI N’EST PLUS

L’humoriste et enfant du terroir, Driss Belghanami vient de nous quitter en silence. Décédé ce jeudi 23 mai 2019, suite à un profond coma et après avoir longuement lutté contre cette impardonnable attaque hémiplégique qui a paralysé le côté droit de son corps et l’obligeant ainsi à restreindre ses sorties et par conséquent à réduire au maximum ses spectacles, cet artiste laisse sans aucun doute un immense vide sur la scène artistique, notamment humoristique, la privant ainsi de son éternel sourire, de ses blagues, de ses anecdotes et de ses histoires drôles qu’il savait si bien mettre en scène et conter et qui déclenchaient aussitôt le rire de ses admirateurs. Mais Driss Belghanami, c’est aussi cet artiste qui a souffert en silence, non pas uniquement de sa maladie, mais bien plus de la précarité sociale dans laquelle il a vécu depuis un certain nombre d’années, effleurant parfois même la mendicité, si ce n’était la générosité de bonnes gens et de ses fans, entre autres et lorsque l’on sait qu’il devait subvenir aux besoins d’une famille nombreuse, composée de sept personnes, vivant très à l’étroit dans un deux pièces, avec une retraite médiocre d’une institution publique.

Cet artiste est finalement parti, sans avoir eu la chance de bénéficier d’un logement décent, tant promis depuis fort longtemps par les autorités locales, alors qu’il répondait toujours présent lorsqu’il était sollicité pour animer des spectacles locaux et nationaux.

Durement frappé par un destin qui ne lui aura point fait de cadeau, aussi bien sur le plan professionnel que social, son souvenir demeurera incontestablement gravé dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu.

R. Bezza