les femme du prophète (II)

Après l'avoir libérée, le Prophète (QSSSL) l'épousa pour encourager les musulmans à faire comme lui. Ils libérèrent ainsi toutes les femmes qu'ils avaient capturées des banou Al-mostailq, par respect à l'alliance du mariage qui se noua dès lors entre le messager d'Allah (QSSSL) et les banou Al-mostailq qui se convertirent à l'Islam sans exception.

Il n'y a pas parmi les femmes, une, qui, comme Jowayriya, apporta un si grand bonheur à sa communauté.

- Puis avec Safiyya bint Hayy Ibn Akhtab, le chef de banou An-nadir.

- Il épousa aussi Maymouna bint Al-Harith Al-hilaliyya qui était la dernière femme avec laquelle il contracta un mariage.

Le Prophète (QSSSL) mourut et laissa neuf veuves :

Aicha, Hafsa, Zainab bint Jahch, Oum Salama, Saffiyya, Oum Habiba, Maymouna, Sawda et Jowayria.

La première femme qui mourut après lui fut Zaynab bint Jahch, et la deuxième Oum Salama.

Le messager d'Allah (QSSSL) avait quatre concubines, parmi lesquelles Maria Al-qibtiyya (la copte), et c'est elle qui lui donna son fils Ibrahim qui mourut avant le sevrage, la deuxième année après l'hégire.

Conclusion

Les versets du Coran ont affirmé la noblesse des épouses du Prophète (QSSSL) et leur supériorité sur le reste des femmes. Cette noblesse n'est pas due à leur famille, ou à leur pouvoir, ou à leurs richesses, ou à leur beauté. Elles n'étaient pas toutes au plus haut degré de ces considérations, mais on les a honorées à cause de leur position dans cette première société islamique. Le Coran a voulu montrer le haut degré de leur moralité et leur influence sur leur société qu'on considère comme le premier noyau de toutes les sociétés islamiques à venir.

Dieu exalté a dit :

«Le Prophète est plus digne de l'amour et de l'obéissance des Croyants que leurs propres personnes.

Ses épouses sont leurs mères et les parents sont plus dignes d'hériter les uns des autres que ceux qui n'ont d'autre lien que leur qualité de Croyants et de réfugiés de La Mecque ;à moins que vous ne fassiez quelque honnête donation à vos protégés et cela est inscrit dans le Livre». (33/6)

Elles sont pour eux un bon exemple à suivre. Ils gagnent beaucoup à avoir leur conduite et à tirer leçon de leur façon de supporter les peines de la vie et de résoudre ses problèmes.

Le verset peut aussi faire sentir le don que Dieu leur a accordé de pouvoir supporter les charges de mères des Croyants.

Dieu exalté a dit :

«O femmes du Prophète! Vous n'êtes pas comme le commun des femmes si vous êtes pieuses.

Ne parlez pas (aux hommes) sur un ton soumis (à force d'être aimable) car cela pourrait susciter la convoitise de celui qui a quelque maladie au cœur, mais parlez sur un ton franc et net.» (33/32)

Il a dit aussi :

«Restez dans vos maisons et n'étalez pas coquettement votre beauté à la manière de l'ancienne anarchie antéislamique. Pratiquez scrupuleusement la prière, donnez l'aumône légale et obéissez à Dieu et à son messager.

Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure, Ö gens de la maison (du Prophète)et veut vous purifier à fond». (33/33)

«Gardez en mémoire ce qu'on récite dans vos maisons comme versets de Dieu et sagesse.

Dieu est infiniment Doux et parfaitement Informé». (33/34)

Leurs responsabilités étaient donc plus lourdes. Elles prirent part avec le Messager de Dieu (QSSSL) à la bataille du renouvellement propageant la vertu et dissipant les nuages du vice en obéissant à Dieu et à son Messager (saw) et en exhortant les gens à consolider toujours plus les bases de l'Islam en tant que culte et champ d'action.