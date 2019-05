‘abd al-muttalîb (I)

Par : Mahmoud Hussein

Abd al-Muttalib, fils de Hâshim, a une vision. Il est appelé à redécouvrir le puits de Zamzam, dont l'eau a jadis sauvé la vie d'Ismaël. Il implore Dieu de lui accorder dix fils et fait le vœu de lui sacrifier l'un d'eux. Ayant été exaucé, il doit immoler Abdallah, son préféré. Mais ce dernier sera sauvé.

Salma accoucha d'un garçon qu'elle nomma Shayba al-Hamad, parce qu'il avait en naissant une mèche de cheveux blancs, shayba. Le garçon vécut à Yathrib avec sa mère jusqu'à l'âge de huit ans. Puis un jour, alors qu'il jouait avec d'autres enfants, une querelle éclata, dont il sortit vainqueur. Il déclara fièrement :

— Je suis le fils de Hâshim !

Un voyageur qui passait par là, en route vers La Mecque, l'entendit. Arrivé à destination, il alla voir al-Muttalib ibn 'Abd Manâf, le frère de Hâshim, et lui dit :

— Me trouvant à Yathrib, j'ai vu un garçon plein de vigueur et de courage, tenant tête à plusieurs de ses compagnons de jeux. Il se réclamait de ton frère Hâshim. Il ne convient pas de laisser à

l'étranger un garçon tel que lui.

Al-Muttalib prit sa monture et partit à toute allure pour Yathrib, où il trouva Shayba qui s'entraînait avec des amis à lancer des cailloux sur une cible. Chaque fois qu'il l'atteignait, il disait :

—Je suis le fils de Hâshim, le fils du maître de la vallée ! Al-Muttalib s'approcha de lui et lui demanda :

—Qui es-tu, petit? Le garçon répondit :

—Je suis Shayba ibn Hâshim ibn 'Abd Manâf. Al-Muttalib lui dit :

—Je suis ton oncle paternel. Je suis venu pour toi. Si tu me suis, je te ramènerai auprès des tiens, dans ton pays, dans la maison de ton père, près de la Demeure de Dieu.

Il s'employa à aviver chez le garçon le désir d'aller à La Mecque, jusqu'à ce que Shayba finît par dire :

—Je pars avec toi.

Un homme des 'Abd al-Najjâr, la famille de Salma, était présent. Il dit à al-Muttalib :

—Nous savons que tu es son oncle paternel. Si tu veux l'emmener, fais-le tout de suite, avant que sa mère ne l'apprenne.

Si elle l'apprend et que tu es encore là, elle nous demandera de t'en empêcher. Et nous t'en empêcherons.

Al-Muttalib prit le garçon en croupe sur sa monture et s'élança sans tarder vers La Mecque. Lorsqu'il y parvint, les gens de Quraysh lui demandèrent :

—Mais qui donc est ce garçon que tu ramènes avec toi ? Il répondit :

—C'est un esclave que je viens d'acheter.

Rentré chez lui, il confia Shayba à sa femme, qui le baigna, le parfuma et lui mit des vêtements appartenant à son oncle. Puis al-Muttalib l'emmena dans son cercle d'amis, où les Mecquois prirent l'habitude de le désigner par le surnom de 'Abd al-Muttalib, le serviteur d'al-Muttalib. Et le surnom finit par s'imposer à la place du nom.

Quelques années plus tard, al-Muttalib mourut et son frère Nawfal ibn 'Abd Manâf en profita pour se saisir de certains de ses terrains, qui auraient dû revenir à 'Abd al-Muttalib. Ce dernier, qui venait de perdre en un seul homme son oncle, son tuteur et son protecteur, en fut très affecté. Il en appela à la solidarité de son clan pour obtenir réparation, mais aucun des notables influents ne voulut le soutenir.

Alors il se tourna vers Yathrib et demanda de l'aide à ses oncles maternels, les Banû al-Najjâr. Ceux-ci envoyèrent à son secours une troupe imposante, dont les hommes entrèrent en grand nombre à La Mecque, s'attardant ostensiblement autour de la Ka'ba, arborant leurs arcs et leurs boucliers. Lorsque Nawfal les vit, il dit :

—Ces gens me veulent du mal !

Il prit peur et s'entendit avec les Banû al-Najjâr pour rendre à 'Abd al-Muttalib les terrains qui lui revenaient. Il lui fit aussi de généreux présents et s'excusa pour le tort qu'il lui avait causé.