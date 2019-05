Des commerçants véreux vendent de la viande avariée : 10,5 quintaux de marchandise saisis à Médéa et à Mascara

Il est clair que le mois de ramadan est synonyme de gain facile. Alors personne ne rate l’occasion d’en faire même au détriment de la santé de la population. Les commerçants, dans leur majorité, font semblant d’être musulmans mais recourent à des pratiques qui peuvent étonner le diable en personne.

A Médéa et à Mascara 10,5 quintaux de viandes avariées et d’origine douteuse que des revendeurs sans scrupules s’apprêtaient à écouler sur le marché ont été saisis. La saisie de cette marchandise à Médéa, qui allait être livrée à des commerçants dans la capitale, Alger, a été opérée lors d’un contrôle routinier au niveau d’un barrage fixe de la Gendarmerie, à l’intersection des routes nationales N 8 et 64 et le chemin de wilaya 27, qui font la jonction entre la partie nord-est de Médéa et la wilaya de Blida, a indiqué la même source. Deux camionnettes frigorifiques ont été utilisées dans le transport de poulets éviscérés, destinés à la consommation, sans certificats sanitaires attestant de l’origine de cette viande, a-t-on ajouté de même source.

Par contre, les éléments de la sûreté et de la gendarmerie nationale dans la wilaya de Mascara annoncent la saisie de 3,5 quintaux de viandes impropres à la consommation au marché hebdomadaire de Maoussa. Ces viandes différentes avariées de même qu'une quantité de beurre impropre à la consommation ont été confisquées lors d’une opération de contrôle à laquelle ont pris part 50 policiers et gendarmes dans ce marché qui accueille des milliers de vendeurs et de clients chaque jeudi. Cette opération a permis d’identifier 53 personnes, de contrôler 2.352 véhicules et d’arrêter un individu recherché.